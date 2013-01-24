إدارة أنظمة الإنذارات

ترهق الإنذارات غير العملية (غير الموجبة لاتخاذ إجراءات) موارد المستشفى وتساهم في إجهاد نظام الإنذارات، الأمر الذي يؤثر على جودة رعاية المرضى. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتحول مسألة إزالة التحسّس البسيطة إلى مسألة تفصل بين الحياة والموت.
يُعتبر إجهاد نظام الإنذارات أهم خطر تكنولوجي قد يواجه مؤسسات الرعاية الصحية¹ وهو موضوع برنامج الأهداف الوطنية لسلامة المرضى الصادر عن اللجنة المشتركة حول إدارة نظام الإنذارات.
وليست هذه المشكلة بالأمر الجديد علينا، ونحن ندرك بعمق أبعادها. من هنا، وضعنا نصب أعيننا هدف تغيير مفهوم برنامج إدارة نظام الإنذارات حتى يتسنى تقديم إنذارات وإشعارات عملية في الوقت الفعلي اللازمة لتوفير استجابة سريعة وتدخل مبكر لعلاج المرضى.
وبفضل حلول إدارة الإنذارات وخدمات الاستشارات الشاملة، سيتمكن مقدمو الرعاية لديك من الحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب لتقديم الرعاية المستهدفة.
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