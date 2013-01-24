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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

مهما قمنا بتوظيف خبراء وأخصائيين وموظفين ذي رؤية، لن نستطيع المضي قدمًا في مسيرتنا لبناء مستقبل أفضل للرعاية الصحية والوصول إلى نهاية الرحلة إلا بالدخول في شراكات مع مؤسسات وشخصيات ذات فكر تقدمي متواجدة في كافة أنحاء العالم وتتشارك معنا الرؤى ذاتها. وبالتعاون مع شركائنا، ننظر أبعد من حدود التكنولوجيا نحو وجهات نظر الأشخاص الموجودين في صميم حلقة الرعاية الصحية. فضلاً عن ذلك، سنعمل يدًا في يد لخلق فرص بهدف تغيير تجربة الرعاية الصحية وطريقة تقديمها.

 

اقرأ المزيد عن تحالفاتنا الاستراتيجية مع روّاد الابتكارات في عالم الرعاية الصحية

مركز جورجيا ريجنتس الطبي

مركز جورجيا ريجنتس الطبي

قام مركز جورجيا ريجنتس الطبي (المعروف اختصارًا بـ GRMC) بتشكيل تحالف تحويلي لعدّة سنوات مع شركة Philips بهدف تسهيل تقديم الرعاية المبتكرة والمتمركزة حول المريض بكلفة معقولة.

يدًا بيد، سننشئ نموذجًا جديدًا يلبي الاحتياجات السريرية والتشغيلية والتكنولوجية الحالية والمستقبلية للمنشآت المتعددة في مركز GRMC الذي يخدم من أربعة إلى ستة ملايين نسمة بشكل جماعي.
Banner health

النظام الاستشفائي Banner Health

يواصل Banner Health، وهو أحد أكبر أنظمة المستشفيات غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعاونه مع شركة Philips لإيجاد طرق جديدة لخدمة المرضى الذين يستخدمون الموارد بكثرة أكثر من غيرهم. ومن خلال البرامج التنسيقية لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، يقدّم نظام Banner رعاية صحية محسّنة للمرضى ذوي الحالات المعقدة والمكلفة، مع إدارة المخاطر والمحافظة على الربحية العالية.
المركز الطبى الجامعى

المركز الطبي الجامعي في مستشفى جامعة زيورخ، في أوتريخت

يساهم التعاون بين شركة Philips والمراكز الطبية في مدينتي زيورخ وأوتريخت في تغيير مفهوم الرعاية في قسمي القلب والأورام ليواكب آخر التطورات والتغييرات في العالم. وبفضل التطورات التكنولوجية في مجال التصوير والإرشاد بالصور، نحن نسعى إلى تمكين الجرّاحين من استخدام الإجراءات المحدودة الجراحة بدلاً من الجراحات المفتوحة، وفي بعض الحالات إلى الاستغناء كليًا عن التدخل الجراحي.
وزارة الصحة السعودية

  وزارة الصحة السعودية

بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة السعودية، تواصل شركة Philips تقديم نظام معلومات تصوير معقّد ومتطور للمملكة العربية السعودية. واليوم، تتعامل مستشفيات المملكة بفعالية مع احتياجات التصوير بالأشعة والتصوير الطبي، لتتحول بذلك إلى منشآت متمركزة حول المريض رقمية ومرتبطة بالشبكة بالكامل.

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