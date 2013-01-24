إدارة علاج فئات المرضى

أثبتت الدراسات والإحصائيات وجود الملايين من مرضى الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة في حين لا يتوفر عدد كافٍ من موفري الرعاية لتقديم الرعاية اللازمة لهم.



ولمواجهة هذا النقص الخطير، تحتاج المستشفيات إلى إعادة التفكير في كيفية مقاربتها لإدارة علاج فئات المرضى. فالمشكلة لا تكمن في عدد الأطباء السريريين بل في كيفية الاستفادة من الموارد لتوفير رعاية مستمرة وعالية الجودة.



يمكن لتكنولوجيا الخدمات الصحية عن بُعد أن تساعد في تمكين مراقبة المرضى على مدار الساعة من قبل عدد قليل من الموظفين. ولكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. ولهذا تتضمن حلولنا الشاملة لوحدة الرعاية المركزة عن بُعد أيضًا الدعم السريري والعمليات المثبتة للمساعدة في زيادة الإمكانيات إلى أقصى حدّ وتقليل التكاليف وتحسين رعاية المرضى.

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