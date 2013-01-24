يمثّل النظام الأساسي الرقمي HealthSuite حقبة جديدة في مجال الرعاية المتصلة للمرضى وموفري الرعاية معًا، حيث تواصل الرعاية الصحية مسيرة الانتقال إلى خارج حدود المستشفيات، لتدخل إلى بيوت الناس وحياتهم اليومية.
يُعد HealthSuite، المدعوم من salesforce.com، نظامًا أساسيًا مفتوحًا مستندًا إلى السحابة، يجمع البيانات السريرية والبيانات الأخرى من أجهزة ومصادر متعددة ويصنّفها ويحلّلها.
يمكن للأنظمة الصحية وموفري الرعاية والأفراد الوصول إلى البيانات المتعلقة بالصحة الشخصية وحالات معينة من المرضى وفئات سكانية بأكملها؛ وذلك بهدف إضفاء طابع شخصي على الرعاية وتعزيز قدرات الأشخاص أكثر لإدارة صحتهم وأسلوب حياتهم.
نستطيع تمهيد الطريق للوصول إلى حياة كلها صحة وعافية في كل مراحل نظام الرعاية الصحية المستمرة عبر ربط الحلول من المستشفى إلى المنزل.
شكّلت شركة Philips تحالفًا استراتيجيًا مع salesforce.com، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية للشركات، لتمهيد الطريق أمام عالم جديد من مشاركة البيانات والتشغيل التفاعلي للأجهزة من غرف المستشفيات إلى غرف المعيشة في المنازل.
بالاستفادة من النظام الأساسي Salesforce1، يتيح HealthSuite جمع البيانات السريرية والبيانات الأخرى ودمجها وتحليلها من مصادر متعددة، بما في ذلك السجلات الطبية وبيانات التصوير والمراقبة، إلى جانب الأجهزة والوسائل التكنولوجية الشخصية.
تم تصميم HealthSuite مع salesforce.com ليكون نظام اتصال مفتوحًا لمطوّري التطبيقات الخارجيين، مع إمكانية تحويل طريقة تقديم الرعاية المحترفة والإدارة المستمرة للصحة الشخصية.
—مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، salesforce.com
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