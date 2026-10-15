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القهوة

القهوة (11)

1 - 11 من 11 نتيجة
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  • Philips Series 5500
  • Philips Series 5500
  • Philips Series 5500
  • Philips Series 5500
  • Philips Series 5500
  • Philips Series 5500

Philips Series 5500
آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP5547/90
  • 20 مشروبًا
  • LatteGo
  • كروم أسود
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  • Philips Series 3300
  • Philips Series 3300
  • Philips Series 3300
  • Philips Series 3300
  • Philips Series 3300

Philips Series 3300
آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP3347/90
  • 6 أنواع من المشروبات
  • LatteGo
  • كروم أسود
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  • Philips السلسلة 2200
  • Philips السلسلة 2200
  • Philips السلسلة 2200
  • Philips السلسلة 2200

Philips السلسلة 2200
آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP2220/10
  • نوعان من المشروبات
  • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
  • أسود غير لامع
  • شاشة لمس
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  • Philips Series 4400
  • Philips Series 4400
  • Philips Series 4400
  • Philips Series 4400
  • Philips Series 4400
  • Philips Series 4400

Philips Series 4400
آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل

EP4446/70
  • 12 مشروبًا
  • LatteGo
  • مطلية باللونين الأسود والفضي
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جديد

EP8757/20
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  • Philips Philips All-in-1 Brew
  • Philips Philips All-in-1 Brew
  • Philips Philips All-in-1 Brew

Philips Philips All-in-1 Brew
آلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة

HD7900/50
  • قهوة مثالية دائمًا لأي كوب أو فنجان أو إبريق
  • سهولة مزج أو التبديل بين نوعين من حبوب القهوة
  • تصميم موفر للمساحة مع خزان ماء قابل للفصل
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  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي

Philips مجموعة الاستخدام اليومي
آلة تحضير القهوة

HD7462/20
  • مع إبريق زجاجي
  • أسود/فضي
  • سعة 1,2 لتر
  • من 2 إلى 15 كوب
  • إيقاف تشغيل تلقائي
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  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي

Philips مجموعة الاستخدام اليومي
آلة تحضير القهوة

HD7432/20
  • مع إبريق زجاجي
  • تصميم صغير (0,6 لترات)
  • أسود
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  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew

Philips Philips Barista Brew
آلة تحضير الإسبريسو نصف الأوتوماتيكية

PSA3228/01
  • وعاء لحبوب القهوة سعة 280 جرامًا
  • بورتافلتر من فولاذ مقاوم للصدأ 58 مم
  • مدك قهوة دقيق المعايرة عالي الجودة
  • زر القهوة الأميريكانو
  • إبريق حليب بحرارة مثالية سعة 450 مل
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  • Philips Essentials collection
  • Philips Essentials collection

Philips Essentials collection
آلة تحضير القهوة بالتنقيط من Philips من السلسلة 1000

HD7430/90
  • تتميز بالمتانة والأمان والتخمير بكفاءة
  • تصميم ذكي ومريح
  • اكتشف مجموعة الفطور الكاملة
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  • Philips ملحقات الصيانة
  • Philips ملحقات الصيانة

Philips ملحقات الصيانة
فلتر الكلس والمياه

CA6903/10
  • CA6903/00
  • عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*
  • تمديد فترة استخدام الآلة
  • فلتر AquaClean واحد
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