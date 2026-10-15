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القهوة
جميع السلاسل
Philips Series 5500آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
Philips Series 3300آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
Philips السلسلة 2200آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
Philips Series 4400آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل
جديد
Philips Philips All-in-1 Brewآلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة
Philips مجموعة الاستخدام اليوميآلة تحضير القهوة
Philips Philips Barista Brewآلة تحضير الإسبريسو نصف الأوتوماتيكية
Philips Essentials collectionآلة تحضير القهوة بالتنقيط من Philips من السلسلة 1000
Philips ملحقات الصيانةفلتر الكلس والمياه