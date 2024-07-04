استمتع بمذاق 6 مشروبات ساخنة ومنعشة من القهوة بلمسة زر

استمتع بخمس وصفات مشهورة من القهوة، بدءًا من قهوة الإسبريسو الكلاسيكية والقهوة السوداء العادية والكابتشينو واللاتيه ماكياتو وصولاً إلى القهوة المثلجة مع مزيج مثالي من الكريما والنكهات ودرجة الحرارة. يمكنك تحضير الماء الساخن للشاي أيضًا. يقوم نظام التخمير الفريد من نوعه لدينا باستخراج نكهات حبوب القهوة على أفضل وجه بمعدل تدفق أبطأ وفي درجة حرارة أقل. أضِف مكعبات الثلج إلى مشروبك واستمتع باحتساء قهوة مثلجة لذيذة من دون التأثير في كثافة القهوة.