نظّف نظام الحليب LatteGo في أقل من 10 ثوانٍ

يتكون نظام الحليب لدينا من جزأين دون أي أنابيب، لذل يمكن تنيفه في أقل من 10 ثوانٍ، في غسالة الأطباق أو تحت الصنبور. لا توفر Philips تنظيف تلقائي لأنه يتطلب تنظيفًا تكميليًا.