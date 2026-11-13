رعاية المناخ

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جميع السلاسل
Philips 1000 Seriesمروحة عمودية
Philips المروحة العمودية سلسلة 5000المروحة العمودية الرفيعة
Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1
Philips السلسلة PureProtect Pro 4200جهاز تنقية هواء ذكي
Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000المروحة العمودية
Philips السلسلة PureProtect 3200جهاز تنقية هواء ذكي
Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200جهاز تنقية هواء ذكي
جديد
Philips PureProtect Go من السلسلة 500جهاز تنقية الهواء
Philips PureProtect Lite من السلسلة 700جهاز تنقية الهواء
Philips جهاز مرطب للهواء1000 Series
Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000مراوح طاولة
Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000مراوح طاولة