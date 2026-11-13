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رعاية المناخ

رعاية المناخ (49)

1 - 12 من 49 نتيجة
فرز:
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series

Philips ‎1000 Series
مروحة عمودية

CX1520/01
  • قوة تدفق هواء المروحة 3330 م3/الساعة
  • تشغيل هادئ عند 38 ديسيبل (صوتي)
  • قابلة للإمالة والتأرجح
  • قطر الرأس 45 سم
عرض المنتج
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000

Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
المروحة العمودية الرفيعة

CX5550/01
  • تدفق هواء قوي بمعدل 2.370 متر مكعب/ساعة
  • تشغيل هادئ جدًا
  • استهلاك طاقة منخفض
  • تحكم عن بُعد
عرض المنتج
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000

Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1

AMF970/10
  • ينقي بقوة تبلغ 185 م3/ساعة
  • يبردك بتدفق هواء لطيف
  • تدفئة فورية خلال 3 ثوانٍ
  • ترطيب هواء صحي ونقي بفضل تقنية NanoCloud
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200

Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC4220/12
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 156 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 600 متر مكعب/س
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • مستشعرات PM2.5 والغاز
عرض المنتج
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000

Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
المروحة العمودية

CX7550/01
  • تدفق هواء قوي بمعدل 2.440 متر مكعب/ساعة
  • تشغيل هادئ جدًا
  • اتصال بتطبيق Air+‎
  • استهلاك طاقة منخفض
  • محرك DC
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200

Philips السلسلة PureProtect 3200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC3220/10
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 135 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 520 مترًا مكعبًا/س
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • تنقية أكثر هدوءًا بنسبة 50%
عرض المنتج
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC2220/10
  • ينقّي الغرف بحجم لغاية 109 أمتار مربعة
  • جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل تسليم هواء نظيف (CADR)‏ 420 مترًا مكعبًا/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج

جديد

  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500

Philips PureProtect Go من السلسلة 500
جهاز تنقية الهواء

AC0520/10
  • ينقي الغرف التي تصل مساحتها إلى 25 متر مربع
  • أصغر جهاز لتنقية الهواء لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف 60 متر مكعب/ساعة (CADR)
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج

جديد

  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700

Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
جهاز تنقية الهواء

AC0720/10
  • ينقي الغرف بمساحة تصل إلى 75 متر مربع
  • جهاز التنقية الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف (CADR) 180 متر مكعب/ساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء

Philips جهاز مرطب للهواء
‎1000 Series

HU1509/00
  • لتعزيز مستويات الرطوبة المثالية بفعالية
  • أنشئ جوًا مريحًا يناسب مزاجك.
  • يسهل استخدامه وصيانته.
عرض المنتج
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000

Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
مراوح طاولة

CX1030/01
  • تدفق هواء قوي يصل إلى 2000 متر مكعب/ساعة
  • تبريد هادئ عند 35 ديسيبل (أ) (1)
  • 3 سرعات لراحة مخصصة
  • دوران وإمالة تلقائية
  • قطر رأس المروحة 35 سم
عرض المنتج
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000

Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
مراوح طاولة

CX1040/01
  • تدفق هواء قوي يصل إلى 3100 متر مكعب/ساعة
  • تبريد هادئ عند 39 ديسيبل
  • 3 سرعات لراحة شخصية
  • دوران تلقائي وإمالة
  • قطر الرأس 45 سم
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