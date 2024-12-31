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  • أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة
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    السلسلة 4400 آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل

    EP4446/70

    أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة

    اختر من 12 وصفة قهوة لذيذة في LatteGo 4400. من اللاتيه بالحليب إلى القهوة المثلجة المنعشة، يُحضّر كل مشروب في درجة الحرارة المثالية بكريمة ورائحة مثاليتين. تصنع LatteGo رغوة ناعمة سلسة بالإضافة إلى سهولة تنظيفها.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 4400 آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل

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    أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة

    مع LatteGo، أحصل على أسرع نظام لتنظيف بقايا الحليب.

    • 12 مشروبًا
    • LatteGo
    • مطلية باللونين الأسود والفضي
    استمتع بـ 12 مشروبًا ساخنًا وباردًا على بعد ضغطة إصبع منك

    استمتع بـ 12 مشروبًا ساخنًا وباردًا على بعد ضغطة إصبع منك

    تمتد وصفاتنا الـ 12 من المشروبات الدافئة كالإسبريسو واللاتيه بالحليب والكابتشينو إلى القهوة المثلجة المنعشة. لقد درّجنا نظام تحضير القهوة الخاص بنا لتتمتع القهوة المثلجة بالمذاق اللذيذ نفسه الذي يميز المشروبات الساخنة.

    تمتع برغوة ناعمة وسلسلة مع نظام LatteGo للحليب

    تمتع برغوة ناعمة وسلسلة مع نظام LatteGo للحليب

    بفضل تقنية الحركة الدوامية القوية لصنع الرغوة التي نقدمها، يمكنك صنع رغوة ناعمة سلسة بضغطة زر، حتى مع بدائل السكر النباتية.

    انتظار أقل وقهوة أسرع مع QuickStart

    انتظار أقل وقهوة أسرع مع QuickStart

    ودّع انتظار الآلة حتى تسخن. فبفضل ميزة QuickStart الخاصة بنا، يمكنك تشغيل آلتك وتحضير القهوة على الفور. وسترتفع حرارة الآلة حسب الوصفة المحددة.

    طعم أفضل بفضل المحنطة الخزفية شديدة المتانة

    طعم أفضل بفضل المحنطة الخزفية شديدة المتانة

    استخرج أفضل مذاق من حبوب القهوة مع مطحنتنا الخزفية شديدة المتانة. يمكنك تنعيم حجم الطحن باستخدام واحد من 12 إعداد، من ناعم إلى خشن.

    حتى 5000 كوب***دون إزالة الترسبات بفضل فلتر Aquaclean

    حتى 5000 كوب***دون إزالة الترسبات بفضل فلتر Aquaclean

    حضّر ما يصل إلى 5000 كوب دون الحاجة إلى إزالة الترسبات بفضل فلتر AquaClean. فهو ينقي المياه قبل بدء تحضير القهوة لتتمتع قهوتك بمذاقٍ أغنى.

    وفّر استخدام الماء والطاقة باستخدام الإعدادات الصديقة للبيئة

    وفّر استخدام الماء والطاقة باستخدام الإعدادات الصديقة للبيئة

    استخدم أحد الإعدادات الخمسة الصديقة للبيئة لتقليل استهلاك الكياه والطاقة، دون الإضرار بجودة القهوة. تتيح لك سلسلة 4400 التي نقدمها خفض سطوع المصابيح الأساسية ومصابيح الكوب في وقت مبكر عن الوقت الافتراضي، وكذلك استخدام ماء أقل خلال الشطف وخفض درجة السطوع والتبديل إلى وضع الاستعداد بشكل أسرع.

    ضجيج أقل بنسبة 40% مع تقنية SilentBrew**

    ضجيج أقل بنسبة 40% مع تقنية SilentBrew**

    بفضل تقنية SilentBrew الحاصلة على براءة اختراع لدينا والتي تعمل على تقليل الأصوات التي تُصدرها الآلة، يمكنك الاستمتاع أكثر بتجربة تخمير القهوة ذات الرائحة الزكية. تُحدِث آلاتنا ضجيجًا أقل بنسبة 40% من الطرازات السابقة وتأتي مرفقة بشهادة العلامة الهادئة، وذلك لاستخدامها تقنية عزل الصوت والطحن الهادئ.

    نظّف نظام الحليب LatteGo في أقل من 10 ثوانٍ

    نظّف نظام الحليب LatteGo في أقل من 10 ثوانٍ

    يتكون نظام الحليب لدينا من جزأين دون أي أنابيب، لذل يمكن تنيفه في أقل من 10 ثوانٍ، في غسالة الأطباق أو تحت الصنبور. لا توفر Philips تنظيف تلقائي لأنه يتطلب تنظيفًا تكميليًا.

    احصل على أفضل حرارة ورائحة وكريمة كوبًا بعد كوب

    احصل على أفضل حرارة ورائحة وكريمة كوبًا بعد كوب

    يحقق نظام استخراج الرائحة الخاص بنا التوازن المثالي بين الحرارة والرائحة، حيث يُبقي حرارة الماء بين 90 و98 درجة مئوية، كل ذلك مع تنظيم معدل تدفق الماء.

    استكشف الإلهام والدعم الذي تحتاج إليه على تطبيقنا

    استكشف الإلهام والدعم الذي تحتاج إليه على تطبيقنا

    تعرّف على مزايا آلتك وخواصها واكتشف وصفات قهوة جديدة مستوحاة من أرقى المقاهي من خلال تطبيق HomeID.

    تمتع بتحديد المشروبات وتخصيصها وحفظها على شاشتنا سهلة الاستخدام

    تمتع بتحديد المشروبات وتخصيصها وحفظها على شاشتنا سهلة الاستخدام

    شاشتنا سهلة الاستخدام هي مكانك المنشود لتحديد أحد الوصفات، وضبط القوة وكمية القهوة وقوام الحليب. هل تريد حفظ وصفاتك المفضلة احفظ مشروبك في واحد من ملفَي تعريف المستخدم الاثنين.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      مصدر القهوة
      حبوب القهوة الطازجة
      مشاركة المستخدم
      كبسة زر
      نوع المنتج
      آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل
      المشروبات
      الإسبريسو، القهوة، الكابوتشينو، اللاتيه ماكياتو، القهوة المثلجة، المياه الساخنة، الأميريكانو، الكافيه كريما، الكافيه لاتيه، الريستريتو، القهوة بالحليب، الأميريكانو مع مكعبات الثلج، الإسبريسو مع مكعبات الثلج، الحليب بالرغوة
      المشروبات المبرمجة سابقًا
      12
      عدد الحصص
      2
      ضغط
      15 بار
      مطحنة مضمّنة
      نعم
      إعدادات المطحنة
      12
      سعة حاوية الحبوب
      275 غم
      رغوة الحليب
      نعم
      ذوبان الحليب
      LatteGo
      حاوية الحليب
      0,26 لتر
      سعة خزان المياه
      1,8 لتر
      ملفات التعريف
      2 + ضيف
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      التقنية
      LatteGo
      واجهة
      شاشة TFT سهلة الاستخدام
      الكفالة
      سنتان
      إمكانية الاتصال
      كلا
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      تصنيف كفاءة الطاقة
      الفئة A
      الطاقة
      1500 واط
      الفولتية
      230 فولت
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      1

    • ميزة السلامة

      مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      شهادة السلامة
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      433 مم
      عرض المنتج
      246 مم
      ارتفاع المنتج
      371 مم
      وزن المنتج
      8 كجم
      طول الحزمة
      491,5 مم
      عرض الحزمة
      287,5 مم
      ارتفاع الحزمة
      478 مم
      وزن الحزمة
      10-12,3 كجم

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      أنبوب مع مادة تشحيم
      الملحقات المرفقة 2
      ملعقة قياس
      الملحقات المرفقة 3
      شريط اختبار عسر المياه
      الملحقات المتعلقة 1
      أقراص إزالة زيت القهوة
      الملحقات المتعلقة 2
      عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو
      الملحقات المتعلقة 3
      فرشاة تنظيف
      الملحقات ذات الصلة 4
      مادة تشحيم مجموعة آلة Philips brew
      الملحقات المرفقة 4
      فلتر AquaClean
      الملحقات المرفقة 5
      غطاء تخزين LatteGo

    • متانة

      دليل المستخدم
      > 75% من الورق المعاد تدويره
      التّعبئة
      > 95% من المواد المعاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      رومانيا

    Badge-D2C

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    • **عند المقارنة بآلات تحضير الإسبريسو السابقة من Philips
    • ***بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد حسب الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وأنماط الشطف والتنظيف
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