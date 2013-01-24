نحن مهتمون دائمًا بالتعامل معك
دعنا نرى كيف يمكننا المساعدة
خدمات تحويل الرعاية الصحية | استشارات الرعاية الصحية
ما من شركة استشارات في مجال الرعاية الصحية تمتلك إرثًا يمكنه المنافسة مع إرث شركة Philips العريق من الابتكارات السريرية وتحسين الأداء وإدارة صحة السكان
حلول خدمات العملاء
بدءًا من أبسط اتفاقيات الخدمات الأساسية إلى أكثرها شمولية، تبذل شركة Philips جهودها لمساعدة كل عميل في العثور على حل الخدمة المناسب
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.
ماهو جديد
أحدث التغريدت
الأخبار