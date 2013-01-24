وكشركة تتمتّع بخبرة طويلة في المجال الطبي، نجد في ذلك فرصة فريدة من نوعها لتحسين الأسس التي يرتكز عليها الجانب الطبي السريري والجانب العملي في سلسلة الرعاية المستمرة. فقد صُممت الاستراتيجيات والبرامج المخصصة والمتمركزة حول المريض لمساعدة قادة الرعاية الصحية في تحقيق نتائج مستدامة ورائدة في السوق، في ما يتعلق بالجودة وإمكانية الوصول إلى الخدمات والتكلفة ومستوى رضا كل من المريض وفريق العمل.



ما من شركة استشارات في مجال الرعاية الصحية تمتلك إرثًا يمكنه المنافسة مع إرث شركة Philips العريق من الابتكارات السريرية وتحليلات الرعاية الصحية المتقدمة مع الخدمات المخصصة لتحسين الأداء والخبرة في مجال الرعاية الصحية وإدارة صحة السكان والتعليم السريري. وتسمح لنا الآراء والأفكار والخبرات الفريدة التي نعتمدها كشركة تبني نهج متكامل يهدف إلى تحسين مستوى الرعاية، ويتسم بالشمولية والواقعية العملية من دون الاعتماد على مورِّد محدد. ومن هنا، تستطيع Philips لعب دور الشريك الشامل في الحلول خلال عملية الانتقال إلى الرعاية المستندة إلى القيمة، وذلك لإفادة المرضى والموظفين والمجتمعات التي تتم خدمتها.

تعلّم المزيد حول خدمات تحويل الرعاية الصحية للتي تقدمها شركتنا.

