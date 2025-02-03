آمنة دائماً، وممتعة دائماً. مستوى الصوت محدود إلى 85 dB*

صُمّمت سماعات الرأس هذه خصيصاً لتكون آمنة لآذان الأطفال الصغار، مع تحديد مستوى الصوت إلى 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع للغاية.