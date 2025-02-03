ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAK2000MP/00
متوفر في
آمنة للغاية، وممتعة للغاية!
دعوا الأطفال يستمتعون بالموسيقى مع هذه السماعات السلكية الملوّنة! فهي خفيفة ومتينة، ومستوى الصوت فيها محدود لضمان الاستماع الآمن. هل أتى أصدقاؤهم للزيارة؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أصدقائهم للاستماع معًا.
سماعات رأس سلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُمّمت سماعات الرأس هذه خصيصاً لتكون آمنة لآذان الأطفال الصغار، مع تحديد مستوى الصوت إلى 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع للغاية.
تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة الأطفال عند ارتداء سماعات الرأس خفيفة الوزن هذه. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطّنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميّز بنقاط في الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.
يجعل التصميم متعدد الألوان سماعات الرأس بارزة بأفضل شكل، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة وتثبيتها مجددًا.
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.