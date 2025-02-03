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ضمان لمدة عامين
TAK2000CT/00
متوفر في
آمنة للغاية وممتعة للغاية!
خلّوا الأطفال يستمتعون بالموسيقى مع هذه السماعات السلكية الملوّنة! فهي خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود للاستماع الآمن. عندهم أصدقاء؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أحد أصدقائهم على التوالي ليستمعوا معًا.
سماعات أذن سلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة على آذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها عند 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع أكثر من اللازم.
تحافظ كؤوس الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة هذه السماعات خفيفة الوزن للأطفال. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
يجعل التصميم متعدد الألوان سماعات الرأس بارزة بأفضل شكل، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة وتثبيتها مجددًا.
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.