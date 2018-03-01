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  • تنظيف منتجات إطعام الطفل والعناية بها بسهولة تنظيف منتجات إطعام الطفل والعناية بها بسهولة تنظيف منتجات إطعام الطفل والعناية بها بسهولة

    Philips Avent فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة

    SCF145/06

    تنظيف منتجات إطعام الطفل والعناية بها بسهولة

    تتميز فرشاة تنظيف الرضّاعة Avent من Philips برأس فرشاة منحنٍ مع رأس مقبض مستدير ذي تصميم خاص لتنظيف كل أنواع الرضّاعات والحلمات ومعدات إطعام الطفل بفعالية. تعمد الشعيرات المتينة وذات الكثافة العالية إلى تنظيف الرضّاعات بأمان ومن دون خدشها.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة

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    تنظيف منتجات إطعام الطفل والعناية بها بسهولة

    فرشاة تنظيف Avent

    • ملحقات الرضاعة
    فرشاة للرضّاعة مع رأس فرشاة مقوّس لتنظيف سهل

    فرشاة للرضّاعة مع رأس فرشاة مقوّس لتنظيف سهل

    رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات الواسعة العنق والحلمات إضافةً إلى منتجات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.

    فرشاة تنظيف الرضّاعة والحلمة هذه خالية من مادة BPA*

    فرشاة تنظيف الرضّاعة والحلمة هذه خالية من مادة BPA*

    فرشاة تنظيف الرضّاعة والحلمة هذه مصنوعة بشكل كامل من مواد خالية من مادة BPA*

    تصميم فريد للمقبض والرأس

    رأس فرشاة منحنٍ مع رأس مقبض مستدير للوصول إلى كافة زوايا الرضّاعات الواسعة العنق. وينظف الرأس المحدد الخطوط الجهات الداخلية من الحلمات.

    شعيرات متينة عالية الكثافة لتنظيف جيد

    شعيرات متينة عالية الكثافة لتنظيف كل الرضّاعات والحلمات ومعدات إطعام الطفل الأخرى بطريقة جيدة

    لا خدوش أو إتلاف للرضّاعات أو الحلمات

    لا خدوش أو إتلاف الرضّاعات أو الحلمات بفضل الشعيرات المتينة العالية الكثافة والناعمة.

    قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    إن فرشاة تنظيف الرضّاعة والحلمة قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتسهيل تنظيفها.

    تعليق الفرشاة لتخزين مريح

    تعليق الفرشاة لتخزين مريح وتجفيف سريع

    المواصفات التقنية

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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