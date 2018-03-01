أظهرت الدراسات أن نسبة المغص لدى الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم برضّاعة Philips Avent كانت بالإجمال أقل من نسبة المغص لدى الأطفال الذين أُطعموا برضّاعة تقليدية. علاوةً على ذلك، توصلنا إلى أنّ نسبة الاضطراب لدى الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم برضّاعة Philips Avent كانت بالإجمال أقل من نسبة المغص لدى الأطفال الذين أُطعموا برضّاعة من علامة تجارية مهمة أخرى.