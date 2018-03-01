ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF563/62
مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
تم تحسين مجموعة Classic الموثوق بها لتجربة رضاعة أكثر متعة. وقد تم دمج النظام المضاد للمغص المثبّت سريريًا في الحلمة، مما يجعل الرضّاعة سهلة التنظيف والتجميع إلى حد كبير.
رضّاعتان
9 أونصة/260 ملليلتر
حلمة تدفق بطيء
شهر واحد أو أكثر
خلافًا لسائر الرضّاعات، تم دمج النظام المضاد للمغص المثبّت سريريًا في الحلمة، مما يسهّل عملية تجميع الرضّاعة بشكل صحيح. عندما يرضع الطفل، يفتح الصمام الفريد المتوفر على الحلمة للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من الدخول إلى بطن طفلك.
يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.*
تم تصميم رضّاعة Classic+ الجديدة لمنع تسرّب الحليب أثناء الرضاعة ولاختبار تجربة رضاعة ممتعة.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023.
أظهرت الدراسات أن نسبة المغص لدى الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم برضّاعة Philips Avent كانت بالإجمال أقل من نسبة المغص لدى الأطفال الذين أُطعموا برضّاعة تقليدية. علاوةً على ذلك، توصلنا إلى أنّ نسبة الاضطراب لدى الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم برضّاعة Philips Avent كانت بالإجمال أقل من نسبة المغص لدى الأطفال الذين أُطعموا برضّاعة من علامة تجارية مهمة أخرى.