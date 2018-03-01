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Philips Avent

رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

SCF673/17
Avent
Avent
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
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    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    SCF673/17

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural التي نقدّمها في جعل الرضاعة باستخدام الرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة إليك وإلى طفلك. تتميّز الحلمة بتصميم البتلة المريح لالتقام طبيعي يشبه الرضاعة من الثدي، ما يسهّل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة باستخدام الرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural التي نقدّمها في جعل الرضاعة باستخدام الرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة إليك وإلى طفلك. تتميّز الحلمة بتصميم البتلة المريح لالتقام طبيعي يشبه الرضاعة من الثدي، ما يسهّل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة باستخدام الرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural التي نقدّمها في جعل الرضاعة باستخدام الرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة إليك وإلى طفلك. تتميّز الحلمة بتصميم البتلة المريح لالتقام طبيعي يشبه الرضاعة من الثدي، ما يسهّل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة باستخدام الرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural التي نقدّمها في جعل الرضاعة باستخدام الرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة إليك وإلى طفلك. تتميّز الحلمة بتصميم البتلة المريح لالتقام طبيعي يشبه الرضاعة من الثدي، ما يسهّل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة باستخدام الرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural

      سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      • رضّاعة
      • 8 أونصات/240 مل
      • حلمة تدفق بطيء
      • شهر واحد أو أكثر
      مقاومة للسخونة

      مقاومة للسخونة

      إن الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural مقاومة للسخونة والصدمات الحرارية. ويمكن بالتالي تخزينها في الثلاجة، وتسخينها، كما يمكن تعقيمها.

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (زجاج وبوليبروبيلين وسيليكون).

      زجاج صيدلاني

      زجاج بوروسيليكات بجودة متميزة، لضمان أعلى مستويات الجودة ولنقاوة مثالية.

      تتوافق مع مجموعة Philips Avent

      تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.

      المواصفات التقنية

      • الزجاجة

        المادة
        خالٍ من مادة BPA*
        المرحلة
        0‏-12 شهرًا
        السعة
        8 أونصات/240 مل

      • المادة

        الزجاجة
        • خالٍ من مادة BPA*
        • الزجاج
        تصميم الرضّاعة
        • شكل مريح
        • عنق عريض
        حلمة
        • سيليكون
        • خالٍ من مادة BPA*
        خالٍ من مادة BPA*
        رضّاعة مصنوعة من زجاج بوروسيليكات من النوع الأول؛ الحلمة مصنوعة من السيليكون؛ صمام الأمان الدائري مصنوع من مادة PP (بوليبروبيلين)

      • محتويات العبوة

        رضّاعة الأطفال
        1  pcs

      • سهولة الاستخدام

        سهولة الاستخدام
        • Easy to assemble
        • Easy to clean
        • Easy to hold
        • Dishwasher & microwave safe

      • الوظائف

        حلمة
        • Unique comfort petals
        • Advanced anti-colic system
        • Extra soft and flexible nipple
        • Natural latch on

      • المقاييس والوزن

        الأبعاد
        الارتفاع: 8.7 سم؛ القطر: 6.6 سم
        الوزن
        رضّاعة واحدة: 14.67 غرام

      • الوظائف

        رضاعة
        الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية

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          • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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