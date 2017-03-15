تضمن قوة أداة الكي البالغة 3000 واط تسخينًا سريعًا للمياه ونتائج مثالية. لا داعي للإنتظار لفترة طويلة حتى تصبح أداة الكي جاهزة للاستخدام، إذ أن أداة الكي البخارية Azur 8000 من Philips تسخّن المياه في لحظات بفضل قوتها البالغة 3000 واط. أزيلوا التجاعيد عن ملابسكم بسرعة فائقة.
تعتبر هذه الميزة مثالية لإزالة تجاعيد الملابس التي يصعب كيّها. وتعد خيارًا مفيدًا خاصةً عند كي الدنيم أو الأقمشة الأكثر سماكةً التي لا تتناسب مع تدفق البخار البسيط.
تعتبر هذه الميزة مثالية لإزالة تجاعيد الملابس التي يصعب كيّها. وتعد خيارًا مفيدًا خاصةً عند كي الدنيم أو الأقمشة الأكثر سماكةً التي لا تتناسب مع تدفق البخار البسيط.
استعدوا لمغادرة منزلكم بسرعة. بالإمكان كي فستان أو قميص مثبّت على علّاقة ملابس من دون الحاجة إلى استخدام لوح الكي. سيسمح تدفق البخار العمودي أيضًا بكي الستائر وإعادة النضارة إليها.
استعدوا لمغادرة منزلكم بسرعة. بالإمكان كي فستان أو قميص مثبّت على علّاقة ملابس من دون الحاجة إلى استخدام لوح الكي. سيسمح تدفق البخار العمودي أيضًا بكي الستائر وإعادة النضارة إليها.
بفضل تقنية جهاز الاستشعار الجديد، يتكيف تدفق البخار من أداة الكي مع حركتكم. وبالتالي تصبح عملية الكي أكثر سرعةً.
بفضل تقنية جهاز الاستشعار الجديد، يتكيف تدفق البخار من أداة الكي مع حركتكم. وبالتالي تصبح عملية الكي أكثر سرعةً.
تضمن أداة الكي هذه عدم التسبب بحروق على أي ملابس قابلة للكيّ. فلا داعي للقلق بعد الآن.
تضمن أداة الكي هذه عدم التسبب بحروق على أي ملابس قابلة للكيّ. فلا داعي للقلق بعد الآن.
ستحافظ أداة الكي على أعلى مستوى من الأداء لفترة أطول بفضل وظيفة تحرير الكلس بسرعة. يمكنكم إزالة الترسبات الكلسية بكل سهولة وسيبقى الجهاز بحالة جيدة لسنوات.
ستحافظ أداة الكي على أعلى مستوى من الأداء لفترة أطول بفضل وظيفة تحرير الكلس بسرعة. يمكنكم إزالة الترسبات الكلسية بكل سهولة وسيبقى الجهاز بحالة جيدة لسنوات.
لا يحتاج خزان المياه إلى إعادة التعبئة مرارًا، ما يسمح لكم بإنهاء مهامكم بسرعة وبكي ملابس أكثر في جلسة واحدة.
لا يحتاج خزان المياه إلى إعادة التعبئة مرارًا، ما يسمح لكم بإنهاء مهامكم بسرعة وبكي ملابس أكثر في جلسة واحدة.
تضمن أداة الكي الجديدة Azur من سلسلة 8000 من Philips عملية كي مثالية، فبفضل تدفق البخار القوي الذي يبلغ 260 غ، يمكنها إزالة أصعب التجاعيد بسرعة فائقة. ومع قوة تبلغ 3000 واط، تسخن أداة الكي المياه بسرعة، ويضمن التدفق القوي المستمر للبخار نتائج كي مثالية.
نعم، تعتبر أداة الكي Azur من السلسلة 8000 من Philips آمنة لكل أنواع الأقمشة القابلة للكي من دون إتلافها أوالتسبب بأي حروق عليها.
سيساعد استخدام النوع المناسب من الماء في إطالة عمر أداة الكي. يمكن استخدام أداة الكي هذه مع ماء الصنبور. ومع ذلك، إذا كانت المياه في منطقتك عسرة، فقد تتراكم الترسبات الكلسية بسرعة. وفي هذه الحالة حاول استخدام الماء المقطر أو المنزوع المعادن (ويمكن استخدام 50% من الماء المنزوع المعادن الممزوج بماء الصنبور). يُرجى عدم استخدام الماء المعطر أو الخل أو النشاء أو مواد إزالة الترسبات أو المواد المساعدة على الكيّ أو المياه التي تمت إزالة الترسبات منها كيميائيًا أو غيرها من المواد الكيميائية، إذ إن هذه المواد ليست آمنة وقد تتسبب أيضًا بطرطشة المياه أو ظهور بقع بنية اللون أو إلحاق الضرر بأداة الكي الإعتيادية أو البخارية.
سيساعد استخدام النوع المناسب من الماء في إطالة عمر أداة الكي.
يمكن استخدام أداة الكي هذه مع ماء الصنبور. ومع ذلك، إذا كانت المياه في منطقتك عسرة، فقد تتراكم الترسبات الكلسية بسرعة. وفي هذه الحالة حاول استخدام الماء المقطر أو المنزوع المعادن (ويمكن استخدام 50% من الماء المنزوع المعادن الممزوج بماء الصنبور).
يُرجى عدم استخدام الماء المعطر أو الخل أو النشاء أو مواد إزالة الترسبات أو المواد المساعدة على الكيّ أو المياه التي تمت إزالة الترسبات منها كيميائيًا أو غيرها من المواد الكيميائية، إذ إن هذه المواد ليست آمنة وقد تتسبب أيضًا بطرطشة المياه أو ظهور بقع بنية اللون أو إلحاق الضرر بأداة الكي الإعتيادية أو البخارية.
لا تقلق بشأن إلحاق الضرر بملابسك، فالقاعدة الساخنة مصممة خصيصًا لضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها. تتميز قاعدة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة بأداء فعال وناعم على التجاعيد. وتتميز بمتانتها ومقاومتها للخدوش وسهولة تنظيفها.
تضمن تقنية OptimalTEMP عدم التسبب بحروق على أي ملابس قابلة للكيّ. تُحمّى قاعدة أداة الكي حتى درجة الحرارة المثالية التي تعتبر آمنة لكل الأقمشة وتمنع البقع. تساعد قاعدة أداة الكي المسخنة في إزالة تجاعيد الأقمشة عند الكي أفقيًا وعموديًا وتوفر نتائج مثالية بفضل تحرير البخار.
قارن واختر حل الكي المناسب لك!
GC628/86
STE3180/30
STH3020/16
GC9660/36
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