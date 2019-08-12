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  • أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود. أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود. أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.
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    الخطة المميزة Airfryer حجم XXL

    HD9860/91

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

    يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    الخطة المميزة Airfryer حجم XXL

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    مراجعة كل Airfryer

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

    نتائج مثالية بكبسة زر

    • تقنية الاستشعار الذكي
    • تقنية إزالة الدهون
    • تقنية Rapid Air
    • أسود، نحاسي، سعة 1,4 كجم
    برامج الطاهي الذكي لتحضير أطباق شعبية ورائجة

    برامج الطاهي الذكي لتحضير أطباق شعبية ورائجة

    صمّم طهاتنا المحترفون برامج الطاهي الذكي لتفكّر وتطهو نيابة عنك. سيتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL بالتفكير والطهو نيابة عنك بلمسة واحدة فقط، بدءًا من البطاطس الطازجة أو المثلجة ووصولاً إلى أفخاذ الدجاج أو دجاجة كاملة، وحتى سمكة كاملة.

    إعداد الطبخ الملائم "حفظ وجباتك المفضّلة"

    إعداد الطبخ الملائم "حفظ وجباتك المفضّلة"

    يمكنك حفظ طبقك المفضل وسيقوم الجهاز بتحضيره كما تحبه في كل مرة. وبلمسة زر واحدة، سيطهو وضع الإعداد المفضّل وجبتك بالمدة والحرارة المثاليتين لراحة قصوى. وسيكون الطبق مثاليًا في كل مرة، سواء كان فطورًا ساخنًا لذيذًا أو وصفة عائلية مفضّلة.

    جهاز Airfryer الأصلي مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات*

    جهاز Airfryer الأصلي مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات*

    احصل على طعام مقلي صحي أكثر ومقرمش من الخارج وطري من الداخل مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*. يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن (بدلاً من الزيت) لقلي الطعام بدون إضافة الزيت أو بكمية قليلة منه. وتولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام مقرمش أكثر* ولذيذ.

    تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

    تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

    يمكنك الآن تناول أطباقًا صحية أكثر وإزالة الدهون الزائدة من الطعام. يتميز جهاز Airfryer حجم XXL من Philips بتقنية إزالة الدهون التي تفصل الدهون الزائدة وتلتقطها. استمتع بطعم دجاجة مشوية كاملة مع جلد مقرمش ولحم طري ودهون مشبعة أقل بنسبة 50%***.

    سعة XXL، يطهو دجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

    سعة XXL، يطهو دجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

    نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. حضّر ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة بسعة 7,3 لترات.

    متعدد الاستعمالات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين!

    متعدد الاستعمالات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين!

    يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer XXL، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.

    تطبيق واحد، المئات من الوصفات

    تطبيق واحد، المئات من الوصفات

    انتقل من مبتدئ في استخدام جهاز Airfryer إلى طاهٍ محترف باستخدام جهاز Airfryer مع تطبيق HomeID وجهاز Airfryer حجم XXL من Philips. تصفح المئات من الوصفات الرائعة وجرب الكثير من الأطباق الجديدة والشهية.

    تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

    تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

    تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن غسل كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****

    وضع الحفاظ على السخونة المريح

    وضع الحفاظ على السخونة المريح

    بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2200‎-2225
      الفولتية
      220-240
      التردد
      50
      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      منتج ببطارية
      كلا

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      السعة
      1,4 كجم
      مقاومة للحرارة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      غطاء شفاف
      كلا
      واجهة
      رقمية
      طول سلك الطاقة
      0,8 م
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      نعم
      عدد السلال
      1
      سلة قابلة للإزالة
      نعم
      موقت
      نعم
      تحكم عن بُعد
      كلا
      التقنية
      استشعار ذكي / Rapid Air
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      نعم
      غلاف جداري بارد Coolwall
      نعم
      درجة الحرارة القصوى (°م)
      200 درجة مئوية
      الملحقات المرفقة 1
      غير قابل للتطبيق
      الملحقات المتعلقة 1
      مجموعة الشواء
      الملحقات المتعلقة 2
      مجموعة الخَبز
      الملحقات المتعلقة 3
      مجموعة البيتزا
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      الكفالة
      سنتان
      سلة مفردة أو مزدوجة
      مفردة
      إمكانية الاتصال
      نعم
      الملحقات ذات الصلة 4
      حزمة الوجبات الخفيفة

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      430,1
      عرض المنتج
      321,6
      ارتفاع المنتج
      315,7
      وزن المنتج
      7,99 كجم
      أبعاد المنتج
      ‎430,1 x 321,6 x 315,7 مم
      طول الحزمة
      395
      عرض الحزمة
      395
      ارتفاع الحزمة
      398
      وزن الحزمة
      10,65 كجم
      أبعاد الحزمة
      ‎395 x 395 x398 مم

    • متانة

      علبة
      > 90% من المواد المُعاد تدويرها
      يدوي
      قابلة لإعادة التدوير 100%

    Badge-D2C

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