إعداد الطبخ الملائم "حفظ وجباتك المفضّلة"

يمكنك حفظ طبقك المفضل وسيقوم الجهاز بتحضيره كما تحبه في كل مرة. وبلمسة زر واحدة، سيطهو وضع الإعداد المفضّل وجبتك بالمدة والحرارة المثاليتين لراحة قصوى. وسيكون الطبق مثاليًا في كل مرة، سواء كان فطورًا ساخنًا لذيذًا أو وصفة عائلية مفضّلة.