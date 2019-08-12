HD9860/91
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.
يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صمّم طهاتنا المحترفون برامج الطاهي الذكي لتفكّر وتطهو نيابة عنك. سيتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL بالتفكير والطهو نيابة عنك بلمسة واحدة فقط، بدءًا من البطاطس الطازجة أو المثلجة ووصولاً إلى أفخاذ الدجاج أو دجاجة كاملة، وحتى سمكة كاملة.
يمكنك حفظ طبقك المفضل وسيقوم الجهاز بتحضيره كما تحبه في كل مرة. وبلمسة زر واحدة، سيطهو وضع الإعداد المفضّل وجبتك بالمدة والحرارة المثاليتين لراحة قصوى. وسيكون الطبق مثاليًا في كل مرة، سواء كان فطورًا ساخنًا لذيذًا أو وصفة عائلية مفضّلة.
احصل على طعام مقلي صحي أكثر ومقرمش من الخارج وطري من الداخل مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*. يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن (بدلاً من الزيت) لقلي الطعام بدون إضافة الزيت أو بكمية قليلة منه. وتولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام مقرمش أكثر* ولذيذ.
يمكنك الآن تناول أطباقًا صحية أكثر وإزالة الدهون الزائدة من الطعام. يتميز جهاز Airfryer حجم XXL من Philips بتقنية إزالة الدهون التي تفصل الدهون الزائدة وتلتقطها. استمتع بطعم دجاجة مشوية كاملة مع جلد مقرمش ولحم طري ودهون مشبعة أقل بنسبة 50%***.
نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. حضّر ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة بسعة 7,3 لترات.
يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer XXL، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.
انتقل من مبتدئ في استخدام جهاز Airfryer إلى طاهٍ محترف باستخدام جهاز Airfryer مع تطبيق HomeID وجهاز Airfryer حجم XXL من Philips. تصفح المئات من الوصفات الرائعة وجرب الكثير من الأطباق الجديدة والشهية.
تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن غسل كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.
تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****
بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.
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