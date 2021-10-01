HD9956/00
معدّات خَبز بحجم عائلي
تُعدّ معدّات الخَبز بحجم عائلي الملحق المثالي لتوسيع تنوّع استخدام جهاز Airfryer Combi حجم XXL من السلسلة 7000 أو Airfryer Premium حجم XXL. قم بطهي وخبز الخُيز اللذيذ والغراتان والكاري والحساء وقوالب الحلوى وفطائر المافن وغيرها الكثير!إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. يتميز الطبق المخصص للفرن بحجم عائلي بسعة 3 لترات وهو مثالي لتحضير حصص أكبر واستكشاف أطباق جديدة مثل الوجبات المطهية في وعاء واحد واليخنات، من الخضار إلى اللحم، ومن المالح إلى الحلو.
يمكن إزالة فطائر المافين أو الكاب كيك من أكواب المافين لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافين تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافين لجهاز Airfryer بشكل متكرر!
استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات HomeID من Philips التي يقدّمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين من أجل توسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت HomeID، حصلت على توصيات مخصصة أكثر.*
يمكنك وضع ملحق الخَبز وأكواب المافن لجهاز Airfryer بأمان في الجلاية لتسهيل استخدامها من جديد!
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
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