مصطلحات البحث

AR
EN
  • حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Grind & Brew آلة تحضير القهوة

    HD7762/00

    حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة

    استمتع بقهوة لذيذة من حبوب البن المطحونة الطازجة بفضل آلة تحضير القهوة Grind & Brew من Philips المزوّدة بمطحنة مضمّنة. يسمح لك الوعاءان الفريدان بالتبديل بين نوعَين من القهوة. كذلك، يسمح لك المؤقّت أن تستيقظ على رائحة القهوة الطازجة

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Grind & Brew آلة تحضير القهوة

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات تحضير القهوة مع فلتر

    حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة

    آلة الطحن والتخمير الوحيدة المزوّدة بوعائين لحبوب القهوة

    • مطحنة للقهوة مضمّنة
    • وعاءان لحبوب القهوة
    • موقت
    • اللون الأسود المعدني
    تحديد الكثافة لضبط كثافة القهوة

    تحديد الكثافة لضبط كثافة القهوة

    اضبط كثافة القهوة من قهوة خفيفة أو متوسطة أو كثيفة جدًا.

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

    مفتاح تحديد مستوى الطحن للاستمتاع بمذاقك المفضّل

    مفتاح تحديد مستوى الطحن للاستمتاع بمذاقك المفضّل

    استمتع بمذاق القهوة بالطريقة التي تريدها، من خلال 9 خيارات لحجم الطحن. اختر عملية طحن ناعمة لمذاق قهوة أقوى أو عملية طحن خشنة لقهوة مُعدّة بالتقطير بمذاق أخف وأسلس.

    مطحنة مضمّنة لحبوب القهوة، للاستمتاع بقهوة مطحونة وطازجة

    مطحنة مضمّنة لحبوب القهوة، للاستمتاع بقهوة مطحونة وطازجة

    بهدف الاستمتاع بمذاق القهوة المطحونة الطازجة، يجب طحن حبوب القهوة الطازجة قبل التخمير. تحتوي آلة تحضير القهوة هذه على مطاحن أزيز أسطوانية، للحصول على الحجم المثالي للطحن، وبالتالي لضمان الاستمتاع بأفضل مذاق.

    مناسبة للقهوة المطحونة أيضًا

    مناسبة للقهوة المطحونة أيضًا

    يمكنك أيضًا استخدام القهوة المطحونة بدلاً من حبوب القهوة. تقوم وظيفة إيقاف الطحن بتعطيل المطحنة، لتتمكّن من تعبئة القهوة المطحونة في الفلتر.

    حدد إعدادات القهوة التي تريدها بسهولة بفضل شاشة LCD

    حدد إعدادات القهوة التي تريدها بسهولة بفضل شاشة LCD

    استمتع بمذاق القهوة بالطريقة التي تريدها، من خلال 9 خيارات لحجم الطحن. اختر عملية طحن ناعمة لمذاق قهوة أقوى أو عملية طحن خشنة لقهوة مُعدّة بالتقطير بمذاق أخف وأسلس.

    موقت للاستيقاظ على رائحة القهوة الطازجة

    موقت للاستيقاظ على رائحة القهوة الطازجة

    استيقظ على رائحة القهوة الطازجة بفضل المؤّقت. جهّز آلة تحضير القهوة وعيّن الوقت وسيتم تخمير إبريق من القهوة الطازجة في الوقت الذي تريده.

    حدد إعدادات القهوة التي تريدها بسهولة بواسطة مفتاح التخمير

    حدد إعدادات القهوة التي تريدها بسهولة بواسطة مفتاح التخمير

    بفضل مفتاح التخمير الملائم، يمكنك تحديد إعداد القهوة التي تفضّلها وتخصيصه بسهولة تامة، كعدد الأكواب وكثافة القهوة مثلاً.

    وعاءان لحبوب القهوة الطازجة لمزيد من التنوع

    وعاءان لحبوب القهوة الطازجة لمزيد من التنوع

    بفضل الوعاءَين، يمكنك تخزين نوعَين من حبوب القهوة. اختر النوع الذي تريد استخدامه للتخمير. يمكنك الاختيار من بين نوعَين من القهوة أو ابتكار مزيجك الخاص من خلال تحديد النوعَين سويًا.

    يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

    يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

    توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

    وقت الحفاظ على السخونة قابل للضبط من 10 دقائق إلى ساعتَين

    وقت الحفاظ على السخونة قابل للضبط من 10 دقائق إلى ساعتَين

    حدد المدة التي تريد خلالها الحفاظ على القهوة ساخنة بعد تخميرها. يمكنك ضبط وقت إيقاف التشغيل التلقائي على مدة تتراوح بين 10 دقائق ولغاية ساعتَين.

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

    مانع تسرّب النكهة، للحفاظ على حبوب القهوة طازجة في الوعاء

    مانع تسرّب النكهة، للحفاظ على حبوب القهوة طازجة في الوعاء

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مشمول
      إبريق زجاحي

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      الفولتية
      220 - 240 فولت  V
      التردد
      50  Hz
      خزان مياه ذو سعة
      1.2  l
      خزان مياه ذو سعة
      8 - 12  cups
      درجة حرارة القهوة
      80 - 85  degree
      أجهزة غلي المياه
      0
      ضغط المضخة
      ما من مضخة  bar
      وقت التخمير للإبريق
      10  minute(s)

    • التصميم

      اللون
      • أسود
      • فضي

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      4.6  kg
      الوزن مع التغليف
      6.2  kg
      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      212 ‏x‏ 277‏ x‏ 440  mm

    • المواصفات العامّة

      ملائمة ل
      حبوب القهوة الكاملة والقهوة المطحونة
      سهولة التنظيف والصيانة
      • قطع قابلة للغسل في الجلاية
      • حامل الفلتر القابل للإزالة
      تخصيص لكل مشروب
      إمكانية ضبط حدة القهوة
      إعدادات المطحنة
      3
      سهولة الاستخدام وراحة تامة
      • وعاءان لحبوب القهوة
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • شاشة عرض
      • منع التقطير
      • مؤشر مستوى الماء
      نوع الشاشة
      LCD
      Coffee drinks
      قهوة مع فلتر للتقطير

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      فولاذ مقاوم للصدأ وبلاستيك
      مادة خزان المياه
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      الطاقة المستهلكة للتخمير
      1000  W

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.