تقنية DualCut لدقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتين

استمتع بدقة قصوى بفضل تقنية DualCut التي تضم شفرات أكثر بمرتين. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا كوقت شرائها، حتى بعد 4 سنوات من الاستخدام.