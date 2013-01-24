الملحقات المضمّنة:
- أداة تشذيب معدنية
- أداة معدنية للتشذيب الدقيق
- أداة تحديد اللحية والسكسوكة
- أداة لتشذيب شعر الأنف واأذن
- مشط للجسم
- مشط للحية
- مشطان للحية الخفيفة
- 3 أمشاط للشعر
- حقيبة تخزين
هذا المنتج لم يعد متاحا
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Multigroom 7000
Multigroom series 7000
MG7715/13
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Multigroom 5000
Multigroom series 5000
MG5730/13
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Multigroom 3000
Multigroom series 3000
MG3747/13
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Multigroom series 3000
Multigroom series 3000
MG3710/13
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عدد المرفقات الإضافية
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الأداء
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إعدادات الطول
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التشذيب الدقيق
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التشذيب المتعدد
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فترة الاستعمال / فترة الشحن
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سهولة الاستعمال
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تتضمن أيضاً
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الضمان
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