ضمان لمدة 4 سنوات وجهد كهربائي عالمي

ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 4 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.