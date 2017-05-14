مظهر ودقة مطلقان

احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق.