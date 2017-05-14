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تم إيقافه
MG7715/13
مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق.
13 أداة
تقنية DualCut
وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
يمكن استخدامها في الحمام
تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة هذه بتقنية DualCut المتطورة لدقة قصوى. كذلك، تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وهي مصممة لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.
تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom من Philips مزوّدة بـ 13 ملحقًا لتوفير حلّ للعناية بكامل الجسم.
ارسم خطوطًا واضحة ومستقيمة وقم بتشذيب أسمك أنواع الشعر بشكل متساوٍ بفضل الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب اللحية وشعر الجسم. لن تصدأ هذه الشفرات المضادة للتآكل وستقوم بالشحذ الذاتي لتدوم لفترة أطول.
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الجوائز
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.