مع مرور الوقت، سيتراكم الكلس أو الترسبات الكلسية على المكواة البخارية، وهذا الأمر طبيعي لكل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم المياه. وكلما ازداد مستوى المياه العسرة في منطقتك، تظهر المواد الملوثة الكلسية بشكل أسرع وتتصلّب في حال لم يتم تنظيفها. وإذا لم تتم إزالة الترسبات بشكل منتظم، ستخرج الترسبات الكلسية من المكواة البخارية وتظهر على شكل بقع بيضاء/بنية وستتم المساومة على قوى دفق البخار. احرصي على إدخال عملية إزاله الترسبات ضمن روتين الكي المتّبع للحصول على أفضل أداء للمكواة البخارية.
إزالة الترسبات عن المكاوي البخارية من Philips بواسطة Quick Calc Release
(Azur Performer Plus وAzur Pro)
كيفية إزالة الترسبات عن المكواة البخارية من Philips بواسطة Quick Calc Release
تُعتبر وظيفة Quick Calc Release خطوة سهلة يمكن إدخالها في روتين الكيّ الذي تعتمدينه. للحصول على دفق البخار الأمثل، يتعيّن عليك أيضًا استخدام وظيفة Calc Clean مرة في الشهر.
انقري فوق الفيديو لمعرفة مدى سهولة العملية!
تأكدي من أن المكواة قد بردت قبل استخدام Quick Calc Release.
1. ضعي المكواة بشكل مستقيم وافتحي قفل Quick Calc Release الموجود في الجهة الخلفية من المكواة.
2. أخرجي درج تحرير Quick Calc Release وأفرغي المواد الملوثة في المغسلة. اغسلي الدرج وجفّفيه. امسحي أي ترسبات كلسية أو بقايا موجودة في فتحة Quick Calc Release بواسطة قطعة قماش رطبة.
3. أدخلي الدرج مجددًا في المكواة وثبّتيه في مكانه.
تنظيف ذاتي
إزالة الترسبات عن المكاوي البخارية من Philips بواسطة وظيفة Calc Clean
كيفية إزالة الترسبات عن المكواة البخارية من Philips
نفّذي عملية إزالة الترسبات عن المكواة كل شهر أو شهرين أو عندما يبدأ مؤشر DE-CALC بالوميض (تتوفر ميزة Calc Clean Alert على طرازات محددة).
انقري فوق الفيديو لمعرفة مدى سهولة العملية!
1. عيّني ميزة التحكم بالبخار في المكواة إلى "لا بخار" وأقصى درجة حرارة (MAX). (إذا كان الطراز لديك مزودًا بقرص).
2. املأي الخزان بالمياه حتى مستوى MAX (الحدّ الأقصى) وأفصلي الوحدة عن مصدر الطاقة عندما ينطفئ الضوء. أمسكي المكواة فوق المغسلة واعمدي إلى تنشيط وظيفة CALC CLEAN (يختلف ذلك وفقًا للطراز. راجعي الصور لمعرفة الأنواع المختلفة)
3. هزّي المكواة. سيخرج كل من المياه المغلية والبخار والترسبات الكلسية من فتحات البخار.
4. عندما يفرغ خزان المياه، اعمدي إلى توصيل المكواة بمصدر الطافة وتنظيف قاعدتها عبر تمرير المكواة على قطعة من القماش.
حاوية كلس مضمنة
مكاوي بخارية مع حاوية كلس مضمنة
تعمد حاوية الكلس المضمنة والمصممة خصيصًا التي نقدّمها إلى جمع جزيئات الكلس أثناء الكيّ. ويتم إخراج الكلس من المكواة أثناء عملية التنظيف الذاتي Self Clean، للحفاظ على أداء كيّ متّسق يومًا بعد يوم.
افصل المكواة عن مصدر الطاقة عندما ينطفئ ضوء درجة الحرارة.
احمل المكواة فوق المغسلة. استمر بالضغط على زر تنظيف الكلس وهزّ المكواة قليلاً إلى الأمام والوراء حتى يتم استهلاك كل المياه الموجودة في خزان المياه. يتم عندها إخراج الترسبات الكلسية، كما يخرج البخار والمياه المغلية من قاعدة المكواة. كرر العملية في حال كانت المياه التي تخرج من المكواة لا تزال تحتوي على جزيئات من الترسبات الكلسية.
قم بتوصيل المكواة في مصدر الطاقة ودعها تحمى لتصبح قاعدة المكواة جافة. افصل المكواة عن مصدر الطاقة عندما ينطفئ ضوء مؤشر درجة الحرارة. حرّك المكواة بلطف على قطعة ثياب لإزالة أي بقع مياه عن قاعدة المكواة.
كيف يمكن تفادي تراكم الترسبات الكلسية على المكواة؟
يزيل فلتر IronCare الكلس من مياه الحنفية للحفاظ على المكواة في أفضل حالاتها، مما يؤدي إلى تمديد فترة استخدامها لمدة تصل إلى 4 أضعاف*. لم يكن تنظيف المكواة من الكلس يومًا بهذه السهولة بفضل هذا الفلتر المبتكر والمصمّم لكل أجهزة الكيّ البخارية.
كيف يمكن تفادي تراكم الترسبات الكلسية على المكواة؟
يزيل فلتر IronCare الكلس من مياه الحنفية للحفاظ على المكواة في أفضل حالاتها، مما يؤدي إلى تمديد فترة استخدامها لمدة تصل إلى 4 أضعاف*. لم يكن تنظيف المكواة من الكلس يومًا بهذه السهولة بفضل هذا الفلتر المبتكر والمصمّم لكل أجهزة الكيّ البخارية.