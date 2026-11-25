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جديد
ACP625/00
تبريد قوي ومضمون
استمتع بتدفق هواء قوي وهادئ لأقصى قدر من التبريد، مع تصميم مريح بـ 3 سرعات ودوران تلقائي. يتميز تصميم هذه المروحة بالجودة والثبات، وتوفر راحة منعشة يومًا بعد يوم.
قوة تدفق هواء المروحة 3250 م3/الساعة
تشغيل هادئ عند 40 ديسيبل(أ)
قابلة للإمالة والتأرجح
قطر الرأس 45 سم
مع تدفق هواء يصل إلى 30 مترًا، تضمن هذه المروحة نسيمًا لطيفًا ومنعشًا يحافظ على الغرفة بأكملها مريحة
توفر المروحة تدفق هواء تبريدي بقوة 3250 م³/ساعة للحفاظ على غرفتك منعشة ومريحة. وتعمل على تدوير الهواء بكفاءة، ما يساعد على تقليل الشعور بالهواء المحصور ويضمن توفير نسيم لطيف في المساحة بأكملها.
استمتع ببيئة هادئة للعمل أو القراءة أو النوم مع نسيم لطيف لا يسبب إزعاجًا. تعمل المروحة بمستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 40 ديسيبل(أ) عند أقل إعداد ليبقى الجو هادئًا ومريحًا.