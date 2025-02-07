HU1509/00
وداعًا لأعراض الهواء الجاف
أنشئ جوًا مريحًا بثلاث طرق باستخدام جهاز ترطيب الهواء هذا الذكي والمدمج. يعمل الرذاذ القوي على تعزيز مستويات الرطوبة بسرعة، بينما ينقل محيطك إلى مستوى أعلى مع العلاج بالروائح والإضاءة المحيطة. ويتم التحكم في كل ذلك من خلال تطبيق Air+.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تساعد مستويات الرطوبة المتوازنة في تحسين جودة الهواء (1). تم تطوير جهاز ترطيب الهواء هذا بهدف تخفيف الانزعاج الناجم من الهواء الجاف، مثل الجفاف الذي يؤثر على الجلد والشفتين والممرات الأنفية والعينين، بالإضافة إلى تهيّج الحلق واحتقان الأنف والكهرباء الساكنة. علاوة على ذلك، يساعد هذا الجهاز في الحفاظ على ترطيب نباتاتك الداخلية بشكل جيد، مما يعزز بيئة منزلية صحية أكثر.
لا تنخدع بحجمه الصغير، فبفضل معدل الترطيب القوي الذي يبلغ 250 مل/الساعة، يرطّب هذا الجهاز بفعالية الغرف التي تصل مساحتها إلى 38 مترًا مربعًا (2,3). اختر من بين 3 سرعات للمروحة وإعدادات تلقائية لمستوى الأداء والراحة المفضل لديك.
يصدر جهاز ترطيب الهواء الخاص بنا رذاذًا ناعمًا يرتفع إلى أكثر من 80 سم، وهو أعلى بكثير من المنافسين الرائدين (4). يعمل تعزيز رفع الرذاذ إلى الأعلى على ضمان توزيع الرطوبة بالتساوي ومنع تشكل قطرات الماء حول الجهاز.
تنفس بشكل مريح من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة بشكل متكرر. يوفر خزان المياه حجم XL سعة 3 لترات ما يصل إلى 32 ساعة من الاستخدام المستمر.
استمتع بكل فوائد العلاج بالعطور مع ميزة إضافة العطر الخاصة بجهاز الترطيب الخاص بنا، حيث يتم نقع الرذاذ بالزيوت العطرية المفضلة لديك، مما يسمح لك بتحسين صحتك بشكل عام.
يتميز جهاز ترطيب الهواء هذا بأضواء ملوّنة تتحرك بلطف وبشكل منسجم مع الرذاذ، ما ينشئ جوًا جذابًا ومريحًا. سواء أكنت تفضل توهجًا دافئًا ومريحًا أم مشهدًا مشرقًا ومنعشًا، يمكنك ضبط الحالة المزاجية لتكمل أي لحظة.
استمتع بنوم مريح أثناء الليل مع رطوبة مثالية واستيقظ مع انتعاش أكبر. يضمن وضع السكون عمل الجهاز بهدوء وفعالية أثناء الليل. استخدم ضوء الليل لإنشاء بيئة مريحة للنوم.
سواء أكنت في المنزل أم خارجه، يمنحك جهاز ترطيب الهواء الذكي هذا التحكم الكامل. يوفر تطبيق Air+ تجربة ذكية تتيح لك ضبط إعدادات الرطوبة واختيار الإضاءة المثالية وبرمجة المؤقتات والجداول. في أي مكان وفي أي وقت.
يتيح لك تصميم التعبئة العلوية لجهاز ترطيب الهواء الخاص بنا إعادة التعبئة بسهولة. ما عليك سوى فصل الغطاء العلوي وتجديد المياه، وسيكون جهاز ترطيب الهواء جاهزًا للعمل.
استخدمه في الوضع التلقائي لترطيب الهواء من دون قلق. يراقب مستشعر الرطوبة الذكي الهواء ويضبط الرذاذ تلقائيًا للحفاظ على الرطوبة عند المستوى المفضل لديك: 40% أو 50% أو 60% أو 70%.
توفر لك الفوهة القابلة للتعديل المرونة اللازمة لتوجيه الرذاذ بأي اتجاه تريده.
ينبهك تنبيه مستوى المياه عندما يتعين عليك إعادة ملء الخزان، ويتوقف جهاز ترطيب الهواء تلقائيًا عن التشغيل عند نفاد المياه.
تم تصميم جهاز ترطيب الهواء هذا لتسهيل عملية التنظيف. يتميز بأسطح ناعمة وأجزاء يسهل الوصول إليها لصيانة سريعة وخالية من المتاعب.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
التوافق
بلد المنشأ
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