العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فوهة عادية
- فوهة Quadstream
- نظام Power Flosser 3000 اللاسلكي من Sonicare
- كبل USB
- حقيبة صغيرة للسفر
HX3826/31
عناية متكاملة تمتد حتى أسفل خط اللثة
استمتع بعناية متكاملة مع نظام Power Flosser 3000 اللاسلكي من Sonicare. تساعد تقنية Quad Stream على تحسين صحة اللثة خلال أسبوعَين. وتنظف بعمق بين الأسنان وأسفل خط اللثة، فتزيل بنسبة تصل إلى 99% من البلاك وتبقى لطيفة على اللثة*إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تغطي تقنية Quad Stream، بفضل الرأس الفريد على شكل X، مساحة أوسع بلطف وبجهد أقل. ويتم توجيه تدفقات الماء اللطيفة والفعّالة في آن بدقة للوصول إلى المناطق التي لا تستطيع فرشاة الأسنان وحدها بلوغها، بما في ذلك جيوب اللثة التي تمتد حتى 6 مم أسفل خط اللثة حيث قد يتراكم البلاك، فتزيل بنسبة تصل إلى 99% من البلاك بسهولة ولطف*.
تثبت تقنية Quad Stream سريريًا قدرتها الفائقة على تحسين صحة اللثة. ويتميز جهاز Power Flosser 3000 اللاسلكي من Sonicare بفعالية تصل إلى ضعف فعالية فراشي ما بين الأسنان في إزالة البلاك**. لتحسين صحة اللثة في أسبوعَين فقط**.
يتسع خزان الماء القابل للإزالة وسهل التعبئة لـ 250 مل من الماء، ما يكفي لتنظيف كامل مدته 60 ثانية، وحتى لغاية 90 ثانية في وضع التنظيف العميق. لن تحتاج إلى التوقف لإعادة تعبئته أثناء الاستخدام! وقبل الاستخدام التالي، يمكنك تدوير الخزان لفصله ثم ملأه من الأعلى، أو ببساطة استخدام فتحة التعبئة الجانبية. اترك الفتحة مفتوحة بعد الاستخدام للمساعدة على تجفيف الخزان.
توفر لك عملية شحن كاملة لغاية 40 يومًا من التنظيف بالخيط لاسلكيًا***، سواء في المنزل أو أثناء السفر. وعندما يحين وقت إعادة الشحن، ما عليك سوى توصيل الجهاز بمصدر طاقة باستخدام كابل USB-A إلى قابس صغير.
توفر تقنية Quad Stream تنظيفًا شاملاً يساعد على العناية بالأسنان المزودة بتقويم أسنان وحاصرات. ما عليك سوى تحريك الرأس بحركات دائرية صغيرة ولطيفة، وستتمكن حتى من تنظيف تلك البقع الصعبة بسهولة.
خصص روتينك من خلال وضعَي تنظيف و3 إعدادات لضغط الماء. يوفر وضع التنظيف تدفقًا ثابتًا للماء لتنظيف رائع. أما في وضع التنظيف العميق، فتعتمد تقنية Pulse Wave على نبضات متناغمة تساعدك على الانتقال من سن إلى آخر، وذلك من أجل تنظيف شامل وسهل من دون تفويت أي بقعة.
اختر الرأس الذي يناسب احتياجاتك وبدّل بين الرأسين عند الحاجة. استخدم رأس Quad Stream على شكل X لتنظيف لطيف وفعّال يصل أيضًا إلى أسفل خط اللثة، أو استخدم الرأس القياسي المثالي لإزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان. ويمكن تدوير كلا الرأسين بزاوية تصل إلى 360 درجة للمساعدتك على الوصول إلى المناطق التي يصعب تنظيفها مثل الجزء الخلفي من فمك.
يوقف العداد تدفق الماء مؤقتًا لفترة وجيزة كل 15 ثانية لإرشادك إلى ربع دائرة جديدة من فمك، وتلتزم بخطوات التنظيف طوال الروتين الممتد على مدى 60 ثانية. وبهذه الطريقة، يمكنك تنظيف أرباع دوائر الفم كلها بالتساوي من دون الحاجة إلى التخمين ما إذا كنت تنظف بسرعة أكبر أو أبطأ من اللازم، أو ما إذا المياه تنفذ.
يأتي مع حقيبة صغيرة للسفر من أجل حماية الجهاز من الخدوش والحفاظ على نظافته أثناء التنقل.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
الأداء
العناصر المضمنة
الفوائد الصحية
الأوضاع ومستويات القوة
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