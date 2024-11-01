لا يقتصر التركيز في شركة Philips على التكنولوجيا فحسب، بل يتخطاها ليشمل تجارب الأشخاص المعنيون في مجال الرعاية، أي المرضى وموفري الخدمات ومقدمي الرعاية الصحية، لإطلاق العنان للرؤى والأفكار التي تساعد في تحسين رحلة المريض العلاجية. وتكرّس الشركة جهودها لمساعدة العملاء في مواجهة التحديات من خلال الدخول في شراكة معهم لإنشاء ابتكارات تثري حياة الناس.

