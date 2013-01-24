معلومات خاصة بالأطباء ومقدّمي الرعاية الطبية الآخرين

أعلنت Philips Respironics عن سحب طوعي لأجهزة التهوية المستمرة وغير المستمرة (بعض أجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) وأجهزة ضغط الهواء الإيجابي ذات المستوى الثنائي (BiLevel PAP) وأجهزة التنفس الاصطناعي) بسبب مشكلتين تتعلقان بفوم خفض الصوت المصنوع من البولي يوريثان القائم على البوليستر (PE-PUR) المستخدم في هذه الأجهزة، وتتمثل هاتان المشكلتان في ما يلي: 1) يمكن أن يتحلل فوم البولي يوريثان القائم على البوليستر (PE-PUR) إلى جسيمات قد تدخل في المجرى الهوائي للجهاز وقد يتم ابتلاعها أو استنشاقها بواسطة المستخدم، و2) قد تنبعث غازات كيميائية معينة من فوم البولي يوريثان القائم على البوليستر (PE-PUR). ويمكن أن يزداد تحلل الفوم بسبب استخدام طرق تنظيف غير معتمدة، مثل الأوزون (راجع إشعارات السلامة المقدّمة من إدارة الغذاء والدواء المتعلقة باستخدام منظفات الأوزون)، وقد يحدث انبعاث للغازات أثناء التشغيل الأولي وقد يستمر هذا الانبعاث طوال فترة استخدام الجهاز.

للحصول على قائمة بكل المنتجات المتأثرة، يرجى زيارة صفحة السحب الرئيسية الخاصة بنا.

تعمل Philips بلا كلل لمعالجة هذه المشكلة عن طريق استبدال الأجهزة المتأثرة. وقد تم إرسال إشعار سحب يتضمن الإجراءات الفورية التي سيتم اتخاذها إلى الموزّعين والمؤسسات التي هي عميل مباشر لشركة Philips لاستخدامها الخاص بالإضافة إلى مشاركتها مع المرضى. ومن خلال هذا، من المحتمل أن يتواصل مرضاك معك للحصول على الإرشادات ونحن ملتزمون بتزويدك بالمعلومات والأدوات لإجراء مناقشة مستنيرة معهم وتقديم توصياتك السريرية. يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة أدناه ومستند PDF للمعلومات السريرية هنا.

على مدار الأربعين عامًا الماضية، ركّزنا أعمالنا حول التزامنا برعاية المرضى، وذلك من خلال تقديم حلول تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات عند التنفس والنوم. ومن ثم، نحن ندرك أهمية توفير علاج آمن وفعّال.

نحن ملتزمون بالتمسك بأعلى معايير جودة المنتج وسلامته ونبذل جهدنا لفعل ما هو مناسب لك وللمرضى الذين يثقون بك من أجل رعايتهم.

نحن ملتزمون بحل هذه المشكلة وتوفير تواصل شفاف ومستمر بينما ننتقل إلى الخطوات التالية.

نحن ملتزمون بتزويدك بالمعلومات والموارد من أجل الإلمام بالأمر واستيعابه ولمساعدتك كذلك على التواصل مع مرضاك بفعالية وكفاءة.



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نعتذر بشدة عن هذا الخلل. وملتزمون تمامًا بدعمك أنت ومرضاك طوال هذه العملية.