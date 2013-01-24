يتم تقديم الرعاية الصحية عبر نظام تنافسي: مجتمع منتشر بشكل كبير يتألف من أصحاب المصلحة المترابطين والمتفاعلين مع بعضهم البعض. ومن خلال الموازاة بين مجتمع الرعاية المنتشر وبين الحوافز المالية وحوافز الجودة وإشراكه فيها، يمكننا اقتناص الفرص لتحسين العمليات ودعم التغيير المستدام.
تساعد حلول صحة السكان في توفير رعاية منسّقة من خلال الإدارة وإشراك الأطباء وتصميم برامج إدارة الرعاية ومبادرات التدريب. ويعمل المتخصصون في إدارة التغيير والتدريب مع الموظفين لديك للإشراف على مبادرات التغيير وتعزيز التوصل إلى نتائج مفيدة ودائمة.