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    سماعات رأس لاسلكية

    TAUH202WT/00

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    قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 11 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية

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    مراجعة كل سماعات رأس فوق الأذن - على الأذن

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    • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
    • مثبتة على الأذن
    • وقت تشغيل لغاية 15 ساعة
    • تصميم قابل للطي وصغير الحجم

    وقت تشغيل يستمر 15 ساعة. مدة كافية للاستمتاع بالموسيقى خلال النهار أو الليل.

    يمكنك تشغيل الموسيقى طوال 15 ساعة، وتقدّم لك المشغلات الصوتية حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا. أما شحنها بالكامل، فيستغرق مدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات

    مدة شحن تستغرق بين ساعتين و3 ساعات.

    يستغرق شحنها بالكامل مدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات.

    مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم. صوت نقي. جهير مدوٍّ.

    تقدّم لك مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا.

    ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

    لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

    يضمن لك التصميم القابل للطي بشكل مسطح سهولة التخزين في جيبك أو حقيبتك

    يمكن طي غطائَي الأذنَين بشكل مسطح نحو الداخل لتتمكن من تخزينها بسهولة في جيبك أو حقيبتك، إذ يكفي أن تقوم بطيها لتتمكن من نقلها معك.

    زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

    يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.

    غطاءا أذنين ناعمان يمكن توجيههما في أي اتجاه أو زاوية للحصول على راحة تامة

    تضمن الوسادات الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

    تصميم قابل للطي وصغير لتخزين سهل في جيبك أو حقيبتك

    بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+‎ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      32 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط
      الحساسية
      102 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      4.2
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      16.5  سم
      الوزن الإجمالي
      1.039  كلغ
      الارتفاع
      24  سم
      GTIN
      1 48 95229 10051 7
      الوزن الصافي
      0.5166  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.5224  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      15  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      10 ساعات
      وقت الشحن
      3  ساعة (ساعات)
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      240  mAh
      فترة الاستعداد لعمر البطارية
      160 hr
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      4.8  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10051 0
      الوزن الإجمالي
      0.284  كلغ
      الوزن الصافي
      0.1722  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.1118  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      18.5  سم
      العرض
      16.5  سم
      العمق
      4  سم
      الوزن
      0.145  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB

    • تصميم

      اللون
      باللون الأبيض
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      مسطح
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة على الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20031 9

    Badge-D2C

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