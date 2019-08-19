هذا هو وقتك الخاص

ابتكر مساحتك الخاصة. فسماعات الرأس على الأذن هذه توفر لك صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وهي تتميّز بعصبة رأس خفيفة الوزن تمامًا إلى درجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها. كذلك، يقاوم السلك المسطّح التشابك، وغطاءا الأذنَين ناعمان ويمكن طيّهما بشكل مسطّح لدى حملها والتنقّل.