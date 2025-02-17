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سماعات رياضية لاسلكية بتصميم مفتوح للأذن

TAT3708WT/97

حرّر أذنيك. واسمع كل شيء.

تتيح لك هذه السماعات اللاسلكية المفتوحة للأذن سماع كل ما يدور من حولك، إلى جانب موسيقاك أيضًا.

عرض جميع المزايا

حرّر أذنيك. واسمع كل شيء.

  • تصميم مفتوح ومريح للأذن

  • جودة مكالمات واضحة

صوت متوازن أينما ذهبت

تتميّز سماعات الرأس هذه بخوارزمية التعويض التكيفي لمستوى الصوت المتساوي (AELC). تضبط هذه الخوارزمية صوت الجهير والثلاثي لتتمكن من الاستماع إلى أصوات واضحة ومتوازنة سواء أكنت في الخارج وكان مستوى الصوت مرتفعًا أم في الداخل ومستوى الصوت منخفضًا.

ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة

لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.

مقاومة لرذاذ الماء والعرق بتصنيف IPX4

استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس بفضل التصنيف IPX4 والمشغّلات القوية بحجم 13 مم. تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة وبعدم تأثرها بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعي للقلق حيال التعرّض للمياه قليلاً.

المواصفات التقنية

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