TAT2205BL/00
جاهزة للاستخدام على الدوام
هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة.إكتشف كلّ المميزات
متوفر في:
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.
تنقل على الطريق وبحوزتك شواحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 4 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 8 ساعات إضافية من علبة مشحونة بالكامل. تقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لساعة. يستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين بواسطة USB-C.
يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.
يتوفر زر على كل سماعة أذن لتسهيل التحكم بعملية الاستماع إلى الموسيقى. يمكنك تخطي الأغاني أو إيقافها مؤقتًا، وتلقي المكالمات أو رفضها، والمزيد غير ذلك.
قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمسه. اطلب من المساعد الصوتي في هاتفك الذكي تشغيل الموسيقى والحصول على التوجيهات والتحقق من المعلومات والمزيد.
تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.
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الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
UPC
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