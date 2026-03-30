TAT2200PK/97
تخلّص من الضوضاء واستمتع بالملاءمة
دع يومك ينساب بخفة مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل الأخف وزنًا والأكثر راحة وذات جودة صوت تُثري كل لحظة. تتيح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تثبت أغطية رؤوس الأذن ذات الملمس المميز السماعات في مكانها بشكل مريح.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر لك أغطية رؤوس الأذن SecureFit ذات الملمس المميز ملاءمةً أخف وزنًا وأكثر راحة، مع عزل محكم لصوت أفضل. وبفضل مزايا مثل الجهير الديناميكي، ستستمتع بقوة الصوت الكاملة لأنغامك المفضلة حتى لو كنت تستمع إليها بصوت منخفض.
تقلّل ميزة إلغاء الضوضاء النشط الأصوات الخارجية لتتمكن من التركيز على الموسيقى والبودكاست والمكالمات. يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها عبر سماعات الأذن أو التطبيق المصاحب، بينما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية من جديد.
تتميز هذه السماعات بإعداد مكوّن من أربعة ميكروفونات، يعمل اثنان منها، إلى جانب خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لخفض الضوضاء، على تقديم مكالمات واضحة للغاية. حتى إن كنت تتحدث من مقهى مزدحم، سيُسمع صوتك بوضوح ولن ينشغل من تتحدث معه بما يدور حولك.
يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth® 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا كلاً من Google Fast Pair وMicrosoft Swift Pair.
مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.
يمكنك وضع علبة الشحن الصغيرة بسهولة في جيبك أو يمكنك توصيل حزام بفتحة الرباط لتعليق العلبة على حقيبتك أو على حلقة الحزام. يتيح لك الوضع الأحادي استخدام أي من السماعتين بينما تكون الأخرى قيد الشحن.
عند إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 8 ساعات من عملية شحن كاملة و28 ساعة إضافية من علبة الشحن (عند تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 6 ساعات و21 ساعة إضافية من العلبة). وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيمكنك الشحن في العلبة لمدة 10 دقائق للحصول على ساعتَين إضافيَتين. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.
هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتفعيل الجهير الديناميكي وإدارة الأجهزة المتصلة وتحديث البرنامج الثابت والمزيد.
تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق. ستكون تجربتك مميزة، مهما كان ما تستمع إليه.
نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
الأبعاد
ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
المساعد الصوتي
الاستدامة
