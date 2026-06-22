سماعات مفتوحة على الأذن. يمكن تركيبها من 4 اتجاهات.
سواء أكنت تمارس رياضة المشي أو التمارين الرياضية، أو تستمع إلى الموسيقى أو البودكاست، فإن سماعات الأذن المفتوحة هذه توفر صوتًا رائعًا أثناء التنقل. وتتيح لك خطافات الأذن القابلة للتعديل ضبط المقاس للحصول على أقصى قدر من الراحة، بينما يتيح لك تصميمها المفتوح سماع العالم المحيط بالإضافة إلى ما تستمع إليه.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لكل أذن شكلها الخاص، لذا توفر لك هذه السماعات أربعة خيارات لتناسبك تمامًا. خطافات ناعمة ومرنة تلتف حول أذنيك ويمكن تعديلها في أربعة أوضاع لتوفير راحة ثابتة طوال اليوم، حتى مع ارتداء النظارات.
صوت رائع للموسيقى والبودكاست
توفر المشغلات الدقيقة بتقنية التوصيل الهوائي صوتًا طبيعيًا ومتوازنًا داخل قناة أذنك، بغض النظر عن المقاس الذي تختاره. تُسمع الأصوات بوضوح تام في البودكاست، فيما يجمع الصوت كامل النطاق بين الجهير والمتوسط والعالي للحصول على تجربة موسيقية متكاملة.
مدة تشغيل تصل إلى 36 ساعة مع الشحن من العلبة
يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 8 ساعات، و28 ساعة إضافية من العلبة. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، فضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة لمدة 10 دقائق للحصول على ساعة إضافية. تستغرق عملية إعادة شحن سماعات الأذن بالكامل ساعتَين، ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فيما يتم شحن الأخرى.
مقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP55
بفضل تصنيف IP55، فإن سماعات الأذن المفتوحة هذه جاهزة لأي شيء قد يخبئه لك يومك. ستتحمل التمارين الرياضية الشاقة، والشوارع المتربة، والمسارات الموحلة، والأمطار الخفيفة من دون أي انقطاع.
اتصال Bluetooth® متعدد النقاط وإقران سهل
يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth® 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا Google Fast Pair.
تجعل تقنية الميكروفونات الأربعة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة
تتميز هذه السماعات بإعداد مكوّن من أربعة ميكروفونات، يعمل اثنان منها، إلى جانب خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لخفض الضوضاء، على تقديم مكالمات واضحة للغاية. حتى إن كنت تتحدث من مقهى مزدحم، سيُسمع صوتك بوضوح ولن ينشغل من تتحدث معه بما يدور حولك.
تطبيق Philips Headphones. خصّص تجربتك
هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت AI Neural EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتفعيل الجهير الديناميكي وإدارة الأجهزة المتصلة وتحديث البرنامج الثابت والمزيد.
بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من RCS. تغليف مسؤول
نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.
المواصفات التقنية
الصوت
نظام الصوت
مغلق
نطاق التردد
20 - 20,000 هرتز
قطر السماعة
15.8 مم
المقاومة
16 أوم
طاقة الإدخال القصوى
30 ملي واط
الحساسية
128 ديسيبل (1 كيلو هرتز، 126 مللي فولت)
نوع المشغل
ديناميكي
إمكانية الاتصال
إصدار Bluetooth
6.0
ملفات تعريف Bluetooth
HFP
A2DP
AVRCP
الحد الأقصى للنطاق
لغاية 10
أمتار
اتصال متعدد النقاط
نعم
برنامج الترميز المدعوم
SBC
الكرتونة الخارجية
الطول
26.50
سم
عدد العلب الخاصة بالمستهلك
24
العرض
24.30
سم
الوزن الإجمالي
4.08
كلغ
الارتفاع
24.30
سم
GTIN
1 48 95229 17984 1
الوزن الصافي
2.59
كلغ
وزن العلبة فارغة
3.76
كلغ
الملاءمة
التحكم في مستوى الصوت
تحكّم باللمس
المقاومة للمياه
IP55
دعم تطبيق Philips Headphones
نعم
إمكانية تحديث البرنامج الثابت
نعم
نوع مفاتيح التحكم
اللمس
أضواء أمان LED
نعم
الكرتونة الداخلية
الطول
12.40
سم
عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3
العرض
11.40
سم
الارتفاع
10.90
سم
الوزن الصافي
0.32
كلغ
الوزن الإجمالي
0.46
كلغ
وزن العلبة فارغة
0.14
كلغ
GTIN
2 48 95229 17984 8
الطاقة
عدد البطاريات
3 قطع
وقت تشغيل الموسيقى
8 + 28
ساعة (ساعات)
وقت الشحن
2
ساعة (ساعات)
فترة الشحن السريع
10 mins for an hour
نوع البطارية (علبة شحن)
Lithium Polymer (Built-in)
نوع البطارية (سماعة الأذن)
Lithium Polymer (Built-in)
وزن البطارية (إجمالي)
17.3
غ
سعة البطارية (العلبة)
720
mAh
سعة البطارية (سماعة الأذن)
70
mAh
أبعاد العلبة
الارتفاع
11.7
سم
نوع العلبة
الكرتون
طريقة العرض على الرف
تعليق
العرض
11.6
سم
العمق
3.5
سم
عدد المنتجات المضمّنة
1
EAN
48 95229 17984 4
الوزن الإجمالي
0.134
كلغ
الوزن الصافي
0.108
كلغ
وزن العلبة فارغة
0.026
كلغ
الملحقات
دليل البدء السريع
نعم
علبة شحن
نعم
تصميم
اللون
أسود
طريقة الارتداء
سماعة بخطاف أذن
الملاءمة على الأذن
مفتوح على الأذن
نوع الملامة داخل الأذن
ملاءمة مفتوحة
الاتصالات
ميكروفون للاتصال
2 mics on each side
المساعد الصوتي
التوافق مع المساعد الصوتي
Apple Siri
مساعد Google Assistant
تنشيط المساعد الصوتي
لمس متعدد الوظائف
دعم المساعد الصوتي
نعم
الأبعاد
أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
4,45 × 4,06 × 1,28 سم
أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
8.52 x 5.97 x 2.81
الوزن الإجمالي
0.074 كلغ
الاستدامة
غلاف بلاستيكي
غلاف بلاستيكي يحتوي على 69% من البولي كربونات المعاد تدويره بعد الاستهلاك والمعتمد من RCS طراز TE-00132492