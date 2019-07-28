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سماعات رأس مع ميكروفون

TAKH301BL/00

متوفر في

أزرق
أزرق
زهري
زهري

مارس ما تجيده وتحبه

يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية!

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مارس ما تجيده وتحبه

  • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق

  • مثبتة على الأذن

  • بطانات أذن ناعمة

وسادتا غطائَي أذنَين مريحتان وخفيفتان. مثاليتان لأذنَي الصغار

توفر وسادتا غطائَي الأذنَين ووسادة عصبة الرأس الناعمة الراحة للأطفال، سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على موقع YouTube.

كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

تحديد مستوى الصوت على 85 ديسبيل

يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.

المواصفات التقنية

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