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سماعات رأس مع ميكروفون

TAKH101PK/00
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    سماعات رأس مع ميكروفون

    TAKH101PK/00

    فلنبدأ!

    دعهم يشاهدون مقاطع الفيديو أو يستمعون إلى الموسيقى أو يلعبون وهم يستخدمون سماعات الرأس على الأذن التي لن تلحق الضرر بأذنَيهم. فهذه السماعات الملوّنة مريحة وتم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسيبل، ما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الأفلام أو أغانيهم المفضّلة بكل أمان. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس مع ميكروفون

    فلنبدأ!

    دعهم يشاهدون مقاطع الفيديو أو يستمعون إلى الموسيقى أو يلعبون وهم يستخدمون سماعات الرأس على الأذن التي لن تلحق الضرر بأذنَيهم. فهذه السماعات الملوّنة مريحة وتم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسيبل، ما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الأفلام أو أغانيهم المفضّلة بكل أمان. إكتشف كلّ المميزات

    فلنبدأ!

    دعهم يشاهدون مقاطع الفيديو أو يستمعون إلى الموسيقى أو يلعبون وهم يستخدمون سماعات الرأس على الأذن التي لن تلحق الضرر بأذنَيهم. فهذه السماعات الملوّنة مريحة وتم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسيبل، ما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الأفلام أو أغانيهم المفضّلة بكل أمان. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس مع ميكروفون

    فلنبدأ!

    دعهم يشاهدون مقاطع الفيديو أو يستمعون إلى الموسيقى أو يلعبون وهم يستخدمون سماعات الرأس على الأذن التي لن تلحق الضرر بأذنَيهم. فهذه السماعات الملوّنة مريحة وتم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسيبل، ما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الأفلام أو أغانيهم المفضّلة بكل أمان. إكتشف كلّ المميزات

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      فلنبدأ!

      • برامج تشغيل بقطر 32 مم/جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • بطانات أذن ناعمة

      كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

      طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

      مشغلات صوتية حجم 32 مم. صوت نقي

      بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.

      تصميم قابل للطي وصغير الحجم. سهولة في التخزين

      يمكن طي سماعات الرأس على الأذن السلكية المصممة للأطفال هذه نحو الداخل، فتتخذ شكل كتلة صغيرة الحجم. وهي مثالية لوضعها في جيب معطف أو في حقيبة.

      وسادتا غطائَي أذنَين مريحتان وخفيفتان. مثاليتان لأذنَي الصغار

      توفر وسادتا غطائَي الأذنَين ووسادة عصبة الرأس الناعمة الراحة للأطفال، سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على موقع YouTube.

      جهاز تحكّم مضمّن بسيط. سهولة التحكّم بالموسيقى والمكالمات

      يشمل السلك الصوتي الذي يبلغ طوله 1,2 م جهاز تحكّم مضمّنًا بسيطًا مع ميكروفون مضمّن. فيتمكن الأطفال من إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا أو الإجابة على مكالمة واردة، من دون أن يلمسوا هواتفهم الذكية.

      تحديد مستوى الصوت على 85 ديسبيل

      يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        طاقة الإدخال القصوى
        10 ملي واط
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الحساسية
        95 ديسبيل
        نوع
        ديناميكي

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        الرد/إنهاء المكالمة

      • التصميم

        اللون
        زهري

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        16  سم
        العرض
        15  سم
        العمق
        7.3  سم
        طول السلك
        0  سم
        الوزن
        0.111  كلغ

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        20  سم
        العرض
        17  سم
        العمق
        8.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.24  كلغ
        الوزن الصافي
        0.111  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.129  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 10092 3

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        28,6  سم
        العرض
        19.3  سم
        الارتفاع
        23.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,944  كلغ
        الوزن الصافي
        0,333  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,611  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10092 0

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