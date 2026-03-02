ملاءمة مريحة مع مكوّنات قابلة للاستبدال لسنوات من الاستخدام

توفر أغطية الأذن المصنوعة من جلد البولي يوريثان الناعم إلى جانب عصبة الرأس الناعمة القابلة للضبط، ملاءمة مريحة للغاية. ولضمان أفضل عزل للصوت وأعلى مستوى من الراحة، يمكنك استبدال أغطية الأذن المصنوعة من إسفنج ميموري فوم إذا تلفت مع مرور الوقت. وتستطيع أيضًا استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن عند بلوغها نهاية عمرها التشغيلي.