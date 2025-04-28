TAH2000TL/97
سماعات Ringo
إن الجميع في عجلة من أمرهم إلا أنت! ضع هذه السماعات اللاسلكية ذات الطابع الكلاسيكي، واستمتع بأسلوب مريح وأنت تستمتع بالإيقاعات التي تحبها. استمتع بصوت رائع، و26 ساعة من التشغيل المتواصل، وراحة فائقة بفضل حجمها الصغير.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعيد سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن التصميم الأنيق الذي تحبه، وتساهم مشغّلات الصوت فيها بمقاس 40 مم إلى حد كبير في توليد صوت دافئ وعصري! ومع أغطية الأذن المستديرة الجذابة الشكل، ستبدو كأنك تستخدم مشغل شرائط كاسيت شخصي من الأيام الخوالي. هذا ويمكنك الاختيار من بين مجموعة رائعة من الألوان.
يمكنك الحصول على وقت تشغيل يصل إلى 26 ساعة من الشحن الكامل الذي يستغرق ساعتَين عبر USB-C. وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، يكفي أن تشحن سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن لمدة 15 دقيقة فقط لتحصل على 6 ساعات إضافية من وقت التشغيل.
توفر لك تقنية Bluetooth 5.4 اتصالاً أكثر ثباتًا للحصول على بث سلس من دون أي انخفاض مزعج في الصوت. يمكنك الاتصال بـجهازَي Bluetooth في الوقت ذاته، ويمكنك استخدام تطبيق Philips Headphones لإدارة الأجهزة المتصلة.
سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.
في الماضي، كان عليك الضغط على أزرار كبيرة وغريبة الشكل في مشغل الكاسيت للتحكم بالموسيقى! أما الآن فلديك عناصر تحكم سهلة الاستخدام على أغطية الأذن لتشغيل الموسيقى والتحكم بمستوى الصوت وإجراء المكالمات.
ألقِ نظرة على الأشكال الرائعة وتمتع بالراحة العصرية. تتميز سماعات Ringo بطوق رأس خفيف الوزن يتكيف بسهولة ليلائمك تمامًا، وستحصل على مجموعتين إضافيتين من وسادات أغطية الأذن الناعمة لاستخدامها عند الحاجة.
يتميز تطبيقنا المصاحب السهل الاستخدام بمعادل صوت مدمج، ويمكنك وقتما أردت تفعيل الجهير الديناميكي لتستمتع تمامًا بمستويات الجهير المفضلة لديك! ويمكنك أيضًا استخدام تطبيقنا لتحديث سماعات الرأس بأحدث البرامج الثابتة وإدارة الأجهزة المتصلة والمزيد غير ذلك.
نعمل باستمرار لجعل سلسلة التوريد لدينا أكثر استدامة وشفافية. وقد تم صنع سماعات الأذن هذه من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استخدامها ومعتمدة من RCS، ويتم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب.
استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى البودكاست! تتميز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمشغّلات صوت كبيرة، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تحب الاستماع إليه، فستستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاتصالات
المساعد الصوتي
الاستدامة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.