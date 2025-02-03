TAA6709DG/97
اصغِ بإمعان. انطلق.
انطلق مع سماعات الأذن ذات التصميم المفتوح على الأذن اللاسلكية بالكامل التي تناسبك دائمًا بشكل مثالي! خطاف ناعم ومريح يبقي هذه السماعات في مكانها بغض النظر عن كيفية تحركك، أضف إلى أن تصميم الأذن المفتوحة يعني أنك ستسمع ما يدور من حولك بالإضافة إلى الموسيقى.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إنَّ هذه السماعات ذات التصميم المفتوح على الأذن تغنيك عن الحاجة إلى رؤوس الأذن ذات الأحجام المختلفة. بدلاً من ذلك، يلتف خطافا الأذن المريحان حول أذنيك، مع وجود قطعة تثبيت مطاطية في طرف كل خُطاف تثبت خلف الأذن لتوفير أمان إضافي وتثبيت دائم.
ستستمتع بصوت جيد مع جهير لائق سواء كنت تستمع إلى الموسيقى أو الكتب الصوتية أو البودكاست أو قوائم التشغيل الخاصة بممارسة التمارين! كل سماعة تستقر بثبات على منحنى الأذن الخارجي، وتعمل مشغلات الصوت الدقيقة على توجيه الصوت إلى داخل قناة الأذن من دون سدها، ما يسمح لك بسماع البيئة المحيطة في أثناء الاستماع.
تجول في الغابة واركض تحت المطر. فخاصية المقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP55 تحمي هذه السماعات المفتوحة على الأذن من العرق والرطوبة والغبار، لذا لا عذر لك لارتدائها وأنت مستلقٍ على الأريكة فقط! وإذا كنت تمارس التمارين في الخارج حتى في ساعات الليل، فإن ضوء التشغيل سيسمح للآخرين برؤيتك.
يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً مدة 7 ساعات، إلى جانب 21 ساعة إضافية من علبة الشحن. وإذا كنت بحاجة إلى شحنها بسرعة، فضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة مدة 5 دقائق فقط للحصول على ساعة تشغيل إضافية. تستغرق عملية إعادة شحن سماعات الأذن بالكامل ساعتَين، ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة بينما يتم شحن السماعة الأخرى. ويمكن شحن العلبة عبر كابل USB-C.
توجد أزرار تحكم سهلة الاستخدام تعمل باللمس في سماعات الأذن لتشغيل الموسيقى وضبط مستوى الصوت وإجراء المكالمات. هل تفضّل استخدام سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى؟ يمكنك تخصيص طريقة إعداد أزرار التحكم هذه عبر تطبيق Philips Headphones المصاحب.
يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (iOS أو Android) في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.
خلال إجراء المكالمة، تعمل الميكروفونات الموجَّهة على التقاط الصوت فقط بينما تزيل خوارزمية الذكاء الاصطناعي ضوضاءَ الخلفية من حولك. سيسمعك الشخص الذي تتحدث إليه، ولن يسمع حركة المرور أو ثرثرة الأشخاص الواقفين بجوارك!
استخدم التطبيق المصاحب للاستمتاع بتجربة صوتية غامرة خلال ممارسة التمارين الرياضية وغيرها! اختر المشاهد الصوتية المحيطة للاستماع إلى أصوات الطبيعة أو المقاطع الموسيقية الهادئة والمثالية لفترة الراحة بعد التمارين. أو استمع إلى النغمات ثنائية التردد في كلتا الأذنين لمساعدتك على الاسترخاء أو التركيز: يمكنك الاستماع إلى هذه النغمات بمفردها أو مزجها مع الموسيقى أو تشغيلها كخلفية صوتية للمشاهد الصوتية المحيطة.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
المساعد الصوتي
الأبعاد
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