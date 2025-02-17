TAA1708BK/97
مهما تحرّكت، ستبقى هي ثابتة في مكانها
تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية المفتوحة على الأذن هذه سماع كل ما يدور حولك، بالإضافة إلى الموسيقى التي تشغلها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس بفضل التصنيف IPX4 والمشغّلات القوية بحجم 16 مم. تتميّز سماعات الرأس بمقاومتها الطرطشة وبعدم تأثرها بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعي للقلق حيال التعرّض للمياه أثناء الاستحمام.
تتميّز سماعات الرأس هذه بخوارزمية التعويض التكيفي لمستوى الصوت المتساوي (AELC). تضبط هذه الخوارزمية صوت الجهير والثلاثي لتتمكن من الاستماع إلى أصوات واضحة ومتوازنة سواء أكنت في الخارج وكان مستوى الصوت مرتفعًا أم في الداخل ومستوى الصوت منخفضًا.
لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.
مع حجرة وخوارزمية مخصصتَين، تنقل تقنية Directional Acoustic الموسيقى إلى قناة الأذن، ما يخفف إلى الحد الأدنى من التسرب والرجفان ويحافظ على التفاصيل والجهير. توفّر هذه التقنية كل مزايا التصميم المفتوح على الأذن مع جودة صوت وراحة محسنتَين.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
المساعد الصوتي
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