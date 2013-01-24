مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

AquaClean هو فلتر المياه الذي نقدّمه الحائز براءة اختراع، والمصمم لتحسين جودة القهوة من خلال تنقية المياه. يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دورة المياه لآلة تحضير القهوة لديك: حضّر ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات من خلال استبدال الفلتر بشكل منتظم.