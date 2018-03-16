مُزود بتقنية AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة لإزالة الترسبات الكلسية

AquaClean هو فلتر المياه المصمَّم لتعزيز جودة قهوتك عن طريق تنقية المياه. وهو يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دائرة المياه داخل آلة القهوة، فتتمكن بالتالي من تحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية عند استبدال الفلتر بانتظام.