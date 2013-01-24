تم تصنيع المطاحن التي نقدّمها من السيراميك العالي الجودة: فهي متينة ودقيقة بشكل استثنائي. تقوم بطحن الحبوب الطازجة بطريقة ناعمة، بدون خطر الإحماء المفرط مع استخلاص أفضل النكهات والطعمات للحصول على قهوة بطعم لذيذ ومتميّز لتحضير 20000. كوب كحد أدنى.
تسمح تقنية Saeco باستخراج أفضل النكهات من حبوب القهوة المفضلة لديك للحصول على طعم ورائحة قويين وأصليين (محمصة، بطعم الشوكولاتة، بالمكسرات، بطعم الفاكهة، بطعم الأزهار، حارة)
تتطلّب القهوة المثالية درجات الحرارة المثالية. تم تصنيع Thermoblock عالية الأداء التي نقدّمها من هيكل خفيف الوزن من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يحمى ليصل إلى درجات الحرارة المثالية، بسرعة تامة
AquaClean هو فلتر المياه الذي نقدّمه الحائز براءة اختراع، والمصمم لتحسين جودة القهوة من خلال تنقية المياه. يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دورة المياه لآلة تحضير القهوة لديك: حضّر ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات من خلال استبدال الفلتر بشكل منتظم.
تضمن وحدة التخمير القابلة للفك الطمأنينة لوجود معايير نظافة مرئية. بدلاً من ذلك، توفر وحدة التخمير Saeco خدمة التنظيف التلقائي بفضل أقراص التنظيف المتخصصة الخاصة بنا.
اكتشف عالم القهوة من خلال وصفات معروفة مثل الإسبريسو والكابوتشينو، وأيضًا من خلال مشروبات القهوة المميّزة مثل الأميريكانو أو الإسبريسو ماكياتو.
يمكن حفظ التفضيلات المخصصة للجميع في ما يصل إلى 4 ملفات تعريف للمستخدمين، باستخدام الشاشة الملائمة.
لتوفير نظافة جيدة، تقدم الآلة وظيفة تنظيف سريع للحليب: فبعد تحضير المشروب، يتم تنظيف قمع الحليب بالمياه الساخنة.
يمكنك الوصول إلى 7 وصفات لتحضير القهوة وملفات تعريف المستخدمين بلمسة واحدة فقط من أجل تجربة سلسة. حضّر قهوتك كما تحبها من خلال تخصيص الحجم أو درجة الحرارة أو النكهة أو القوة وغيرها الكثير.
حضّر واستمتع بتناول دفعة واحدة أو دفعتين من مشروبات القهوة المختلفة بلمسة واحدة.
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المواصفات العامّة
الخدمة
الاستدامة
المواصفات التقنية
التخصيص
ميزات أخرى
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