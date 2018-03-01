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  • جهاز تعقيم صغير وفعال جهاز تعقيم صغير وفعال جهاز تعقيم صغير وفعال
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 2 في 1

    SCF922/01

    جهاز تعقيم صغير وفعال

    يتميّز جهاز التعقيم الكهربائي بالبخار 2 في 1 من Philips Avent بحجم صغير وسهولة الاستخدام، مما يمكّنك من تعقيم الرضّاعات القياسية وذات العنق العرض بخطوة واحدة وسهلة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 2 في 1

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    جهاز تعقيم صغير وفعال

    تصميم لا يشغل مساحة كبيرة

    • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
    • تعقيم في غضون 10 دقائق
    • يستوعب 5 رضّاعات Avent من Philips
    • تصميم 2 في 1 لا يشغل مساحة كبيرة
    تصميم جهاز تعقيم 2 في 1

    تصميم جهاز تعقيم 2 في 1

    يمكنك تعقيم الرضّاعات والملحقات بفعالية من خلال وضع الحلمات والأغطية واللهّايات في السلة الصغيرة المضمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز التعقيم بتصميم رفيع بحيث لا يشغل مساحة كبيرة.

    يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

    يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

    يُبقي جهاز التعقيم محتوياته معقّمة لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا، مثل رضّاعات الأطفال وشافطات حليب الأم، وغيرها.

    دورة سريعة ووظيفة إيقاف تشغيل تلقائي

    دورة سريعة ووظيفة إيقاف تشغيل تلقائي

    تدوم دورة التعقيم لمدة 10 دقائق تقريبًا، يتم بعدها إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

    تصميم واسع

    تصميم واسع

    يتميّز جهاز التعقيم بتصميم صغير إلا أنه يستوعب ما يصل إلى 5 رضّاعات Avent من Philips سويًا.

    تصميم غطاء متعدد الوظائف وذكي

    تصميم غطاء متعدد الوظائف وذكي

    تم تصميم عطاء جهاز التعقيم بطريقة ذكية بحيث يمكنك تعليقه على جانب جهاز التعقيم بعد استخدامه، أو استخدامه لإخراج رضّاعات الأطفال وغيرها من المنتجات وترتيبها.

    يعقّم رضّاعات مختلفة وشافطات حليب الأم والملحقات

    يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية
      220-240  فولت

    • المواصفات الفنية

      مدة التعقيم
      10 دقائق
      الفولتية
      50-‏60 هرتز
      استهلاك الطاقة
      550  واط
      تصنيف السلامة
      Class 1

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      260‏x‏308‏x‏180  ملليمترًا
      الوزن
      1.5  كلغ

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المادة

      بولي بروبيلين
      نعم

    • محتويات العبوة

      جهاز كهربائي للتعقيم بالبخار
      قطعة واحدة

    • التوافق

      متوافقة مع مجموعة منتجات Philips-Avent
      Yes

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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