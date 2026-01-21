SCF534/11
حرّري يديكِ. حرّري وقتكِ.
صُمّمت شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من دون استخدام اليدين من Philips Avent لتوفير شفط فعّال* ومريح. فهي تحاكي إيقاع شرب طفلك الرضيع، وتُعتبر بالتالي الخيار المثالي لشفط الحليب من دون استخدام اليدين كونها تجمع بين القوة واللطف وخفة الوزن.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعرف الأطفال أفضل طريقة للرضاعة! لذلك تحاكي شافطة حليب الأم الكهربائية من دون استخدام اليدين إيقاع الرضاعة الطبيعي لدى طفلك، لتتمكني من إيجاد إيقاعك الخاص لشفط الحليب بفاعلية* وتحقيق تدفق مثالي للحليب. وتُعد شافطة حليب الأم الكهربائية من دون استخدام اليدين من Philips Avent أسرع بمرتين من معظم الشافطات الأخرى بمعدل يصل إلى 85 حركة شفط في الدقيقة**.
توفر وحدة المحرك شفطًا قويًا تتوقعينه من شافطة حليب الأم التقليدية لكن ضمن وحدة مدمجة قابلة للارتداء. وتتيح وحدة المحرك اللاسلكية شفطًا قويًا وهادئًا في أي مكان بفضل بطاريتها القابلة لإعادة الشحن.
صُممت واقيات الثدي SkinSense الفريدة المصنوعة من السيليكون لتوفير أقصى درجات الراحة إذ تتكيّف مع ثدييك بلطف باستخدام الدفء الطبيعي للجسم. وصُنعت واقيات الثدي من سيليكون مخصص للاستخدام الغذائي لضمان راحة بال مطلقة.
يمنحك كوبا جمع الحليب الشفافة رؤية واضحة لما يحدث في داخلها، ما يساعدك على وضع الحلمتين بشكل صحيح لتحقيق أفضل تدفق للحليب، ويتيحان لك تتبع كمية حليب الثدي بصريًا. بالتالي، تحصلين على شفط بثقة من أول قطرة حتى آخرها.
لا يتجاوز وزن كوب جمع الحليب الواحد الفارغ 100 جرام تقريبًا ما يجعله أخف بما يصل إلى ثلاث مرات مقارنة بشافطة حليب الأم القابلة للارتداء بالكامل. ويستقر الكوبان داخل حمالة الصدر بانسيابية وراحة حتى أنك بالكاد ستشعرين بوجودهما.
تأتي الشافطة بحبل حمل مضفر ومشبك للملابس يتيحان لك حمل وحدة المحرك بشكل متقاطع على الجسم أو مثبتة على حزام الخصر. ومع حرية ارتدائها بالطريقة التي تناسبك، يمكنك الاستمرار في نشاطك بسلاسة وأنت تدركين أنك فادرة على التحكم بالشافطة دائمًا. استخدمي وصلة الأنابيب ومعدِل طول الحبل لضبط الملاءمة بدقة وفق احتياجاتك.
استفيدي من كل جلسة إلى أقصى حد بفضل 8 مستويات شفط لتحفيز تدفق الحليب و16 مستوى شفط لاستخراج الحليب. يمكنك ضبط الإعدادات بدقة في أثناء الشفط، ومع حفظ الإعداد الذي يناسبك تلقائيًا، تكون الشافطة جاهزة دائمًا للاستخدام.
صمّمنا شافطتنا وملحقاتها لتكون في غاية البساطة. فبفضل العدد المحدود للأجزاء المتصلة، يصبح تفكيك كل كوب جمع حليب وتنظيفه (يدويًا أو في غسالة الأطباق) وتعقيمه وإعادة تركيبه أمرًا سهلاً للغاية.
نحرص على دعم كل أم لتشعر براحة كاملة، ويُعدّ اختيار المقاس المناسب جزءًا أساسيًا لتحقيق ذلك. تلائم مجموعتنا من مقاسات واقيات الثدي والملحقات الداخلية 99% من الأمهات. ويمكنك شراؤها بشكل منفصل لتستمتعي بأقصى درجات الراحة في أثناء شفط الحليب.
