إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Ultra Comfort مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية مع بطانة تدليك
شفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل
مع بطانة تدليك طرية
حقيبة للسفر ورضّاعتان
وضعية مريحة لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، ما يسمح بتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة أو الحاوية، حتى عند الجلوس في وضعية مستقيمة. لذا، أصبح بإمكانك الجلوس بوضعية مريحة أثناء شفط الحليب: لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام لضمان تدفّق كل كمية الحليب إلى الرضّاعة، فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان في تدفق الحليب بطريقة أسهل.
بطانة تدليك ناعمة مع بتلات للتدليك
تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، بهدف مساعدتك على تحفيز درّ الحليب.
كمية أكبر من الحليب في وقت أقل مع شافطة ثنائية
شافطة ثنائية لوقت شفط أقل مقارنة بالشافطة الأحادية.
نظام مغلق مصمم لعملية شفط نظيفة
لا يتسرّب الحليب في الأنابيب.
قطع منفصلة قليلة وتصميم مريح
قطع منفصلة قليلة وتصميم سهل. أصبح بإمكانك شفط الحليب بسهولة لطفلك في أي وقت.
تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
اختاري الإعداد الفعال والمريح لك
عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ عملية الشفط تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف ليتدفق الحليب. يمكنك بعدها الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لضمان تدفق الحليب بطريقة مريحة لك.
مصممة لعملية شفط هادئة
مصممة لعملية شفط غير ملحوظة، في أي وقت.
المواصفات التقنية
تصميم
تصميم الرضّاعة
شكل صحي
عنق عريض
تصميم شافطة حليب الأم
تصميم صغير
بلد المنشأ
إنكلترا
نعم
المادة
الزجاجة
خالية من مادة BPA*
البوليبروبيلين
حلمة
خالية من مادة BPA*
سيليكون
شافطات حليب الأم
خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)
محتويات العبوة
قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
2
قطعة
رضّاعة Natural سعة 4 أونصات
2
قطعة
هيكل شافطة حليب الأم
2
قطعة
وحدة قاعدة تتضمن أنبوبًا
1
قطعة
حقيبة سفر
1
قطعة
غطاء للسفر
2
قطعة
عبوات عينات ضمادات ثدي
حزمة واحدة (قطعتان)
وسادة ذات مقاس قياسي (19,5 مم)
قطعتان (تتوفر بطانة أكبر حجمًا وتُباع بشكل منفصلة)
توافق 83% من الأمهات اللواتي يلجأن إلى الرضاعة الطبيعية على أن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Philips Avent Comfort توفر الراحة أثناء الاستخدام – اختبار مستقل في المنزل أجرته 81 أمًا في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2012.
مزيد من الحليب: أظهر بحث مستقل عن رابط محتمل بين درجات الراحة المتزايدة وإنتاج كمية أكبر من الحليب الطبيعي. راجعي: www.philips.com/Avent
شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.