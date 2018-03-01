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  • للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد

    مشبك اللهاية

    SCF185/00

    للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد

    ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مشبك اللهاية

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    للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد

    عضّاضة بتصاميم عصرية وألوان زاهية

    • من تاريخ الولادة وما فوق

    سهل الإرفاق

    يتميّز مشبك العضّاضة بفتحة كبيرة جدًا، مما يسمح بتعليقها بألبسة الطفل بيد واحدة

    لطيف على الملابس

    لا يترك المشبك أثرًا على ثياب طفلك

    تصميم ذكي

    تتناسب مع كل العضّاضات التي تتميز بمسكات دائرية

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      ألمانيا
      نعم

    • محتويات العبوة

      مشبك العضّاضة
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    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 6 و18 شهراً

    Badge-D2C

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