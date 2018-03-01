صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

يمكنك المساعدة في تلبية احتياجات طفلك الأساسية على مدار الساعة بفضل لهّاية Classic من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي لا تعيق النمو الطبيعي لفم طفلك.