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  • حلاقة ملائمة وسهلة حلاقة ملائمة وسهلة حلاقة ملائمة وسهلة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    S3120/22

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 3000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

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    حلاقة ملائمة وسهلة

    ناعمة ومريحة

    • نظام الشفرة ComfortCut
    • رؤوس Flex تتحرك بأربعة اتجاهات
    تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

    تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

    استمتع بحلاقة جافة ومريحة. إذ يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.

    تتحرك الرؤوس بأربعة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات

    تتحرك الرؤوس بأربعة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات

    تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بأربع حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك حلاقة سهلة حتى على منطقتَي الرقبة وخط الفكّ.

    طاقة قصوى ومتّسقة سنة تلو الأخرى

    طاقة قصوى ومتّسقة سنة تلو الأخرى

    حلاقة لمدة أطول بعد كل عملية شحن. وستحافظ آلة الحلاقة على أدائها القوي على مدار سنوات، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والفعالة.

    45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لثماني ساعات

    45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لثماني ساعات

    ستتمكن من تشغيل الآلة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا، بعد شحن لثماني ساعات. أو يمكنك اختيار الحلاقة مع توصيل الجهاز بمصدر الطاقة.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ

    • الطاقة

      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات
      وقت التشغيل
      45 دقيقة / 15 عملية حلاقة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      طاقة الاستعداد
      0.1  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      اللون
      لون أسود سانتوريني دقيق
      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH30

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      نظام الشفرة ComfortCut
      تتبع دقيق
      رؤوس Flex تتحرك بأربعة اتجاهات

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      العملية
      للاستخدام السلكي واللاسلكي

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