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Shaver series 3000

آلة كهربائية للحلاقة الجافة

S3120/22
1 الجوائز
  • حلاقة ملائمة وسهلة حلاقة ملائمة وسهلة حلاقة ملائمة وسهلة
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    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    S3120/22
    1 الجوائز

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 3000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 3000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 3000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 3000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة ملائمة وسهلة

      ناعمة ومريحة

      • نظام الشفرة ComfortCut
      • رؤوس Flex تتحرك بأربعة اتجاهات
      تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

      تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

      استمتع بحلاقة جافة ومريحة. إذ يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.

      تتحرك الرؤوس بأربعة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات

      تتحرك الرؤوس بأربعة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات

      تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بأربع حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك حلاقة سهلة حتى على منطقتَي الرقبة وخط الفكّ.

      طاقة قصوى ومتّسقة سنة تلو الأخرى

      طاقة قصوى ومتّسقة سنة تلو الأخرى

      حلاقة لمدة أطول بعد كل عملية شحن. وستحافظ آلة الحلاقة على أدائها القوي على مدار سنوات، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والفعالة.

      45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لثماني ساعات

      45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لثماني ساعات

      ستتمكن من تشغيل الآلة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا، بعد شحن لثماني ساعات. أو يمكنك اختيار الحلاقة مع توصيل الجهاز بمصدر الطاقة.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      صُممت آلة الحلاقة هذه لتشغيلها مع توصيلها بمصدر طاقة أو بطريقة لاسلكية. استخدم السلك للحلاقة أثناء الشحن. أو يمكنك الحلاقة لاسلكيًا بعد شحن الآلة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        نظام الشفرة ComfortCut
        تتبع دقيق
        رؤوس Flex تتحرك بأربعة اتجاهات

      • الملحقات

        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        شاشة عرض
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        اللون
        لون أسود سانتوريني دقيق

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        وقت التشغيل
        45 دقيقة / 15 عملية حلاقة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 8 ساعات
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط
        طاقة الاستعداد
        0.1  واط

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH30

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