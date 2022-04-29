شفرة لا تتلف بسهولة

شفرة من الفولاذ المتين تدوم لغاية 4 أشهر* للحفاظ على شعور الانتعاش. عند ظهور مؤشر الاستبدال، أو رمز الإخراج، على الشفرة، قد لا يكون أداء الشفرة مثاليًا.ويكون الوقت قد حان للتفكير في تغيير الشفرة للحصول على أفضل تجربة حلاقة